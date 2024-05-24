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Путин и Лукашенко начали переговоры прямо в аэропорту
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с официальным визитом. В аэропорту белорусской столицы российского лидера встретил лично президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».
Поездка в Беларусь стала вторым зарубежными визитом Путина после вступления на пост президента России. Первый государственный визит он совершил в Китай. Сразу после прилета в Минск лидеры двух стран провели переговоры – прямо в национальном аэропорту.
Основной диалог состоится в пятницу во Дворце Независимости: президенты пообщаются с глазу на глаз, затем – с участием делегаций.
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Основной диалог пройдет в пятницу во Дворце Независимости.
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