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Путин и Лукашенко начали переговоры прямо в аэропорту

24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин и Лукашенко начали переговоры прямо в аэропорту
 Фото: Сайт президента России

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с официальным визитом. В аэропорту белорусской столицы российского лидера встретил лично президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Поездка в Беларусь стала вторым зарубежными визитом Путина после вступления на пост президента России. Первый государственный визит он совершил в Китай. Сразу после прилета в Минск лидеры двух стран провели переговоры – прямо в национальном аэропорту.

Основной диалог состоится в пятницу во Дворце Независимости: президенты пообщаются с глазу на глаз, затем – с участием делегаций.



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Теги: Минск
 
 
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Основной диалог пройдет в пятницу во Дворце Независимости.
 
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