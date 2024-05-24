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Путин на встрече с Лукашенко отметил хорошие результаты работы Союзного государства

24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске.

«В целом работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне. Если говорить про экономику, результаты экономического развития сами говорят за себя», – отметил российский лидер.

Путин также заявил о необходимости наметить совместные шаги по развитию России
и Беларуси.

«Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – сказал президент РФ.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
Глава российского государства отметил, что у России и Беларуси в отношениях нет нерешенных вопросов.

«Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», – сказал Путин, добавив, что если потребуется что-то дополнительно согласовать, то это будет сделано в ходе
предстоящих переговоров.

В свою очередь президент Беларуси сообщил, что планирует в ходе переговоров обсудить вопросы экономического сотрудничества, что уже сделано, а что предстоит решить.

«Как вчера мы с вами договорились, у нас всегда две части – вопросы безопасности и экономики. Всегда экономические вопросы откладывали для рассмотрения нашими правительствами. Но сегодня как раз повод и услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями. И полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить. Послушаем специалистов, они нам доложат», – отметил Лукашенко.

В ходе встречи Путин поблагодарил Лукашенко за приглашение в Минск. «От всей команды это говорю», – обратил внимание он.

Российский лидер высоко оценил работу городских властей Минска, сохраняющих город в хорошем состоянии.

«Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить. Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – поделился российский президент.

Российский лидер напомнил, что 3 июля Беларусь будет отмечать День независимости, приходящийся на 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Это тоже очень важные вехи в развитии наших государств и, что касается событий, связанных с Великой Отечественной войной, – наша общая история. 25 лет будет и Союзному государству. Тоже можно посмотреть, что сделано и что предстоит сделать», – подчеркнул Путин.

Владимир Путин прибыл в Минск накануне вечером с официальным визитом.



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Теги: Минск
 
 
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