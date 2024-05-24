Путин на встрече с Лукашенко отметил хорошие результаты работы Союзного государства

«Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», – сказал Путин, добавив, что если потребуется что-то дополнительно согласовать, то это будет сделано в ходе

предстоящих переговоров.

В свою очередь президент Беларуси сообщил, что планирует в ходе переговоров обсудить вопросы экономического сотрудничества, что уже сделано, а что предстоит решить.

«Как вчера мы с вами договорились, у нас всегда две части – вопросы безопасности и экономики. Всегда экономические вопросы откладывали для рассмотрения нашими правительствами. Но сегодня как раз повод и услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями. И полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить. Послушаем специалистов, они нам доложат», – отметил Лукашенко.

В ходе встречи Путин поблагодарил Лукашенко за приглашение в Минск. «От всей команды это говорю», – обратил внимание он.

Российский лидер высоко оценил работу городских властей Минска, сохраняющих город в хорошем состоянии.

«Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить. Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – поделился российский президент.

Российский лидер напомнил, что 3 июля Беларусь будет отмечать День независимости, приходящийся на 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Это тоже очень важные вехи в развитии наших государств и, что касается событий, связанных с Великой Отечественной войной, – наша общая история. 25 лет будет и Союзному государству. Тоже можно посмотреть, что сделано и что предстоит сделать», – подчеркнул Путин.

Владимир Путин прибыл в Минск накануне вечером с официальным визитом.