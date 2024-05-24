|
Путин на встрече с Лукашенко отметил хорошие результаты работы Союзного государства
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работа в рамках Союзного государства в целом идет на хорошем уровне, заявил президент России
Путин также заявил о необходимости наметить совместные шаги по развитию России
«Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», – сказал Путин, добавив, что если потребуется что-то дополнительно согласовать, то это будет сделано в ходе
В свою очередь президент Беларуси сообщил, что планирует в ходе переговоров обсудить вопросы экономического сотрудничества, что уже сделано, а что предстоит решить.
В ходе встречи Путин поблагодарил Лукашенко за приглашение в Минск. «От всей команды это говорю», – обратил внимание он.
Российский лидер высоко оценил работу городских властей Минска, сохраняющих город в хорошем состоянии.
«Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить. Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – поделился российский президент.
Российский лидер напомнил, что 3 июля Беларусь будет отмечать День независимости, приходящийся на 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Владимир Путин прибыл в Минск накануне вечером с официальным визитом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты Беларуси и России встретились во Дворце Независимости в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)