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Путин и Лукашенко обсудили вопросы экономики и безопасности на встрече в Минске
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Минске в узком составе обсудили вопросы экономики и безопасности. Главы государств встретились во Дворце Независимости, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В рабочей резиденции президента Беларуси Владимира Путина встретил Александр Лукашенко. Церемониал торжественный – с оркестром и почетным караулом.
Переговоры Лукашенко и Путина запланированы в двух форматах: с глазу на глаз и с делегациями. Перед встречей в узком составе президенты сделали небольшое заявление для прессы и озвучили повестку. Две главные темы – безопасность и экономика.
К визиту российская делегация подготовилась основательно. Перед приездом в Минск Владимир Путин обсуждал сотрудничество с Беларусью с членами российского правительства. Темы поднимали разные – от промышленной кооперации до сельского хозяйства.
Основной акцент переговоров президентов с участием делегаций – на торгово-экономическое сотрудничество стран.
Это второй зарубежный визит Владимира Путина после вступления в должность президента России. С первым он летал в Китай.
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Переговоры глав государств прошли во Дворце Независимости.
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