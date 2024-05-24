Путин и Лукашенко обсудили вопросы экономики и безопасности на встрече в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Минске в узком составе обсудили вопросы экономики и безопасности. Главы государств встретились во Дворце Независимости, передает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В рабочей резиденции президента Беларуси Владимира Путина встретил Александр Лукашенко. Церемониал торжественный – с оркестром и почетным караулом.

Переговоры Лукашенко и Путина запланированы в двух форматах: с глазу на глаз и с делегациями. Перед встречей в узком составе президенты сделали небольшое заявление для прессы и озвучили повестку. Две главные темы – безопасность и экономика.

«Всегда мы вопросы экономические откладывали для рассмотрения нашими правительствами, но это как раз повод и услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями и полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить, мы также специалистов послушаем, они нам доложат. Я думаю, что мы в состоянии принять определенные решения. О чем много говорят в последнее время люди, говорят хорошо, что мы союзники, близкие, родные государства, чтобы в этом плане, в этом контексте мы смогли принимать решения», – заявил Александр Лукашенко.

Владимир Путин поблагодарил коллегу за теплый прием. Президент России отметил, что ему понравился Минск, в Беларуси заметно развитие. А у стран-соседок еще есть возможности для совместной работы.

«У нас есть возможность сейчас оценить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств. 25 лет будет и Союзному государству. Тоже можно посмотреть, что сделано и что предстоит еще сделать. В целом работа, по-моему, у нас идет на хорошем уровне, если говорить про экономику и результаты экономического развития», – отметил Владимир Путин.

К визиту российская делегация подготовилась основательно. Перед приездом в Минск Владимир Путин обсуждал сотрудничество с Беларусью с членами российского правительства. Темы поднимали разные – от промышленной кооперации до сельского хозяйства.

Основной акцент переговоров президентов с участием делегаций – на торгово-экономическое сотрудничество стран.

Это второй зарубежный визит Владимира Путина после вступления в должность президента России. С первым он летал в Китай.