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Погода в СНГ: запад Казахстана затопили ливни, в Беларуси начался сбор меда
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Север Казахстана не может вырваться из оков холода. В нескольких областях ночная температура упала до минус двух, а днем на большей части республики – резкий ветер, снег и дождь. Обильные осадки усложняют паводковую ситуацию на западе страны. В Атырауской области затопило четыре тысячи гектаров крестьянских хозяйств. Они уже были подготовлены к весенне-полевым работам. В этом году аграрии планировали засеять более 10 тысяч гектаров.
В Баку возвращается тепло. Температура воздуха рванула вверх и столбики термометров подросли сразу на 10 градусов. Плюс 26 – в столице Азербайджана. По данным Гидрометцентра, этот май стал самым холодным за последние годы, но капризы погоды не привели к природному коллапсу – растения и цветы распустились точно по графику. Сейчас в стране – сезон пионов, в питомниках столицы представлено несколько десятков видов.
Беларусь
В Беларуси распогодилось – дожди взяли передышку. Плюс 28 в стране. Солнца в избытке. На пасеках собирают первый майский мед. На юго-западе страны, в Брестской области, пчеловодством занимаются 14 лесхозов. Из-за теплой весны откачивать мед начали чуть раньше обычного. Основные медоносы: рапс, гречиха, луговые травы и цветы.
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В Казахстане затопило четыре тысячи гектаров крестьянских хозяйств. В Беларуси из-за теплой весны откачивать мед начали раньше обычного.
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