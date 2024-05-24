Погода в СНГ: запад Казахстана затопили ливни, в Беларуси начался сбор меда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Антициклон принес москвичам жару и рекордно высокое атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. Завтра оно еще немного подрастет. Повысится и температура воздуха. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Север Казахстана не может вырваться из оков холода. В нескольких областях ночная температура упала до минус двух, а днем на большей части республики – резкий ветер, снег и дождь. Обильные осадки усложняют паводковую ситуацию на западе страны. В Атырауской области затопило четыре тысячи гектаров крестьянских хозяйств. Они уже были подготовлены к весенне-полевым работам. В этом году аграрии планировали засеять более 10 тысяч гектаров.