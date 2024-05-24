Путин: Сопровождающие Раиси лица без проблем долетели на российских вертолетах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сопровождавшие на российских вертолетах президента Ирана Эбрахима Раиси лица без проблем долетели. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем», – отметил российский лидер.

Он также заявил, что Россия вряд ли столкнется с изменением внешней политики Ирана после смерти Раиси.

«Что касается внешней политики Ирана, то это суверенные решения самого Ирана, Иран – крупная региональная держава и в мировых делах играет заметную роль. Но, по моему мнению, мы вряд ли после такой трагедии столкнемся с какими-то изменениями внешней политики иранского руководства, имею в виду, что фундаментальные основы иранской государственности – они являются достаточно устойчивыми», – ответил Путин на вопрос, повлияет ли гибель Раиси на отношения Тегерана и Москвы.