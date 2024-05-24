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Путин: Сопровождающие Раиси лица без проблем долетели на российских вертолетах
24.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сопровождавшие на российских вертолетах президента Ирана Эбрахима Раиси лица без проблем долетели. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Он также заявил, что Россия вряд ли столкнется с изменением внешней политики Ирана после смерти Раиси.
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Об этом заявил президент России в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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