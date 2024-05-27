Погода в СНГ: снег выпал в горах Казахстана, летний зной окутал Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшая облачность и плюс 25 градусов будет в понедельник, 27 мая в Москве. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В пяти областях Казахстана заморозки. На севере республики и в горных районах температура упадет до 1 градуса. Почти по всей стране в прогнозе ливни, местами переходящие в снег. На юге после затяжных дождей выглянуло солнце. В Алматы в понедельник плюс 20. При этом в горах лежит снег. Он выпал накануне и очень удивил алматинцев. Крупные хлопья засыпали зеленые склоны и трассы горнолыжных курортов. Местные жители шутят, что снова можно открывать сезон сноубордов и лыж.

Беларусь

В Беларуси в конце мая зной. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, осадков не ожидается. Школьники, у которых начинаются летние каникулы, могут больше времени проводить на свежем воздухе. Так, в Гродненском зоопарке в «Бабушкином дворике» встречи ждут лисенок и еноты. А недавно здесь появился на свет козленок. Малышу нужно немного окрепнуть, и тогда его переведут в вольер.