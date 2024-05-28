Лукашенко назвал журналистов защитниками, стратегами и тактиками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В нынешней реальности белорусские журналисты – защитники, стратеги и тактики. Их задача – сохранить страну и сберечь мир. Об этом заявил Александр Лукашенко на медиафоруме в Могилеве .

«Вы сегодня формируете повестку. Но нельзя недооценивать потенциал тех, кто смотрит на Беларусь как на геополитическую цель. Это не шайка фрилансеров, а вооруженная самыми передовыми технологиями сеть политтехнологов информационно-психологических центров. Какие деньги там крутятся, вы знаете. Поэтому надо посмотреть на себя критически, чтобы стать еще успешнее, еще лучше. Год качества обязывает, да и время заставляет», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер обратился к работникам СМИ, блогерам, экспертам и студентам. В зале собрались больше тысячи человек. Президент рассказал об обстановке вокруг страны и расставил акценты для современной медиасферы. По мнению президента, необходимо развивать национальный контент, держать баланс между плохими и хорошими новостями, показывать людей и не замалчивать проблемы.

Александр Лукашенко рассказал участникам форума, что писал стихи в юности и носил их в редакцию газеты в 15 километрах от дома. Белорусский лидер признался, что сейчас уже поэзией не занимается, поскольку «голова забита другими проблемами».