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Лукашенко назвал журналистов защитниками, стратегами и тактиками
28.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В нынешней реальности белорусские журналисты – защитники, стратеги и тактики. Их задача – сохранить страну и сберечь мир. Об этом заявил Александр Лукашенко
Белорусский лидер обратился к работникам СМИ, блогерам, экспертам и студентам. В зале собрались больше тысячи человек. Президент рассказал об обстановке вокруг страны и расставил акценты для современной медиасферы. По мнению президента, необходимо развивать национальный контент, держать баланс между плохими и хорошими новостями, показывать людей и не замалчивать проблемы.
Александр Лукашенко рассказал участникам форума, что писал стихи в юности и носил их в редакцию газеты в 15 километрах от дома. Белорусский лидер признался, что сейчас уже поэзией не занимается, поскольку «голова забита другими проблемами».
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Президент Беларуси рассказал об обстановке вокруг страны и расставил акценты для современной медиасферы.
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