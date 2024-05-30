ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко рассказал, каким представляет себе отпуск

30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал, каким представляет себе отпуск
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко рассказал, что не может уйти в отпуск, передает «МИР 24».

Президента спросили, как он любит отдыхать, сотрудники завода в Витебской области. Глава Беларуси посетил одно из предприятий Орши во время рабочей поездки.

«Президент белорусский не может отдохнуть, потому что у него нет вице-президента. Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может. Я воспринимаю отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни. Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне надо чем-то заниматься», – объяснил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что проводит время с удовольствием на своей малой родине, так как с этим местом связано много воспоминаний из детства.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я воспринимаю отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни», – объяснил белорусский лидер.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусское Полесье – мир нетронутой природы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика