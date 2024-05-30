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Лукашенко рассказал, каким представляет себе отпуск
30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко рассказал, что не может уйти в отпуск, передает «МИР 24».
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«Президент белорусский не может отдохнуть, потому что у него нет вице-президента. Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может. Я воспринимаю отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни. Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне надо чем-то заниматься», – объяснил белорусский лидер.
Лукашенко рассказал, что проводит время с удовольствием на своей малой родине, так как с этим местом связано много воспоминаний из детства.
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«Я воспринимаю отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни», – объяснил белорусский лидер.
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