Лукашенко рассказал, каким представляет себе отпуск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко рассказал, что не может уйти в отпуск, передает «МИР 24».

Президента спросили, как он любит отдыхать, сотрудники завода в Витебской области. Глава Беларуси посетил одно из предприятий Орши во время рабочей поездки.

«Президент белорусский не может отдохнуть, потому что у него нет вице-президента. Где бы ни находился президент Беларуси, он свои полномочия по Конституции никому передать не может. Я воспринимаю отпуск как смену ситуации, обстоятельств, режима жизни. Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне надо чем-то заниматься», – объяснил белорусский лидер.

Лукашенко рассказал, что проводит время с удовольствием на своей малой родине, так как с этим местом связано много воспоминаний из детства.