Рабочие завода подарили Лукашенко казан для плова по рецепту Рахмона

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от предприятия в Орше Витебской области сохранить выпуск мирной продукции наравне с военпромом. Завод недавно сменил курс и не выполнил план по основным товарам. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

От чугунных сковородок – к специзделиям для военпрома: Александру Лукашенко показали детали, выпуск которых наладили на предприятии в короткие сроки. Но президент призвал не забывать и о старой продукции. Она нужна людям и за рубежом востребована.

«Это экспорт, это валюта. Он же загубит предприятие. И продукцию, которую оно выпускало до сих пор. Он должен мирную продукцию выпускать. И наращивать. Как они будут это делать, это их дело. По ночам, еще как-то. Привлекать людей и прочее. Губить экспорт – это преступление», –подчеркнул президент.

Позором белорусский лидер назвал отсутствие отечественных топоров и пил, когда половину площади республики занимают леса. Первый образец инструмента Александру Лукашенко продемонстрировали. Это проект двух минских предприятий. Но показ топора обернулся еще одной задачей для промышленников и профильного вице-премьера.

«Он все для леса должен делать здесь. Если пилу там, какие-то элементы не смогут сделать, пусть купят. В течение этого года он должен начать это делать. Еще это не хватало покупать. 60% леса, а мы по импорту закупаем за миллионы долларов», –высказал мнение глава государства.

Раньше миллионы тратили и на комплектующие для военпрома. Теперь в стране курс на импортозамещение. Ряд предприятий, в том числе и в Орше, модернизировали, закупили оборудование. Но пока здесь не вышли на нужные показатели.