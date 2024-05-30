|
Рабочие завода подарили Лукашенко казан для плова по рецепту Рахмона
30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от предприятия
От чугунных сковородок – к специзделиям для военпрома: Александру Лукашенко показали детали, выпуск которых наладили на предприятии в короткие сроки. Но президент призвал не забывать и о старой продукции. Она нужна людям и за рубежом востребована.
Позором белорусский лидер назвал отсутствие отечественных топоров и пил, когда половину площади республики занимают леса. Первый образец инструмента Александру Лукашенко продемонстрировали. Это проект двух минских предприятий. Но показ топора обернулся еще одной задачей для промышленников и профильного вице-премьера.
«Он все для леса должен делать здесь. Если пилу там, какие-то элементы не смогут сделать, пусть купят. В течение этого года он должен начать это делать. Еще это не хватало покупать. 60% леса, а мы по импорту закупаем за миллионы долларов», –высказал мнение глава государства.
Раньше миллионы тратили и на комплектующие для военпрома. Теперь в стране курс на импортозамещение. Ряд предприятий, в том числе и в Орше, модернизировали, закупили оборудование. Но пока здесь не вышли на нужные показатели.
«Давайте с вами договоримся, что у меня к вам не будет вопросов. Мы вложили колоссальные деньги. Я делаю все, чтобы вас вернуть на высоконаучное, высокопроизводительное, точное и прибыльное производство. Вашему предприятию поставлена жесточайшая задача», – отметил Лукашенко.
А для завода это огромная перспектива, подчеркнул президент. И чтобы специалистов на предприятии было достаточно, пообещал поддержать.
«Если мы создаем новое производство и строим заводы, то мы должны построить там жилье. Тогда люди придут. Так было в советские времена. Поэтому мы подвинемся в этом направлении и будем поддерживать не только вас, но все предприятия, которые будут строить, развиваться», – заявил глава государства.
Коллектив заверил: задачи будут выполнены. И подарил президенту то, что производят уже давно: казан.
«Я умею готовить плов. Уверен, что никто так не сможет так сделать, как я», –поделился Лукашенко.
Рецепту научил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, рассказал белорусский лидер. И пообещал угостить своим пловом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси проинспектировал предприятие в Витебской области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)