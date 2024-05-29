Белорусское Полесье – мир нетронутой природы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Испании – страна Басков, в Беларуси – Полесье. 130 тысяч квадратных километров. Почти площадь Греции. Но Полесья на гугл-картах вы не найдете. В Беларуси – это часть страны, почти 30% территории, место бесконечных лесов, тысячелетних болот, рек, которые разливаются на десятки километров каждую весну. Для местных жителей – полешуков – это не повод беспокоиться, здесь столетиями живут и работают на воде.

Белорусское море называют морем Геродота. По легенде, древнегреческий «отец истории» путешествовал здесь во время разлива рек. В те времена глубина была километр, а по воде ходили корабли. После 1960-1970-х годов прошлого века в этих местах провели глобальную мелиорацию. С тех пор много воды утекло.





Сергей Лешкевич – настоящий знаток Полесья. Сам он – полешук, родился на юге страны и знает самые красивые места пешком и на веслах. Страсть к туризму у Сергея проснулась в 25 лет, когда он собрал рюкзак и отправился в резиновых шлепках автостопом путешествовать по миру.

«В комплексе ориентировочно 40 тысяч километров автостопом наколесил. Вот тогда я понял, что это наша страна уникальная. Даже когда путешествовал по Сибири, многие ребята говорили: «А где эта Беларусь?». Ассоциации – это белорусский трактор и картошка. На самом деле у нас все, по сути, есть даже свое море», – поделился своим опытом Сергей.





Полесье – идеальное место для водного туризма. Так сложилось исторически. Лодка – это обязательный местный транспорт. Его использовали для ловли рыбы, перевоза скота, сена, а сегодня добавились гости и туристы. А еще лодка для полешука – это средство коммуникации и заработка на жизнь. В XXI веке для Сергея – это байдарка и сабы. Новое поколение полешуков и новый взгляд на дикие места.

«Для нас это обычная жизнь. Вот мой дедушка рассказывал, в принципе, спокойно можно было сесть на моторной лодке в то же самое озеро в Пинск, в Столин – это была бесконечная гладь. И дороги не нужны были тогда уже. По сути, дорога это была вода бесконечная, можно было куда угодно уехать», – рассказывает Сергей.





В острова превращаются не только населенные пункты, но и пастбища. Вот быки-островитяне. Потомки великих туров. Они здесь жили много столетий назад и исчезли. Современные чубатые зубры с огромными рогами – это работа европейских генетиков и полесская достопримечательность. Их привезли на историческую родину из национального парка Латвии несколько лет назад. Каждый день на моторных лодках потомкам туров на остров привозят 20-30 мешков с сеном.

Каждую весну на лодках местные жители плывут в магазин и на работу. Детей развозят в школы. Вода каждую весну стала для местных жителей не просто образом жизни – образом мышления.





Гид Сергей показывает самые живописные места реки Припять. Дубравы, многовековые ивы, коряги, как драконы из «Игр престолов». Лес в воде и прогулка по нему станет своеобразным полетом, в котором, кажется, можно касаться макушек деревьев. Гиблое место с болотами – идеальное место для новых впечатлений загнанных горожан. В байдарке Сергея – главный атрибут его туров: самовар на дровах и шишках, с трубой и дымом и заваркой из свежих листьев смородины. Полесская чайная церемония выглядит вот так.

Кроме сладостей, к чаю подают полесский дикий мед. Его здесь и собирают на островах в бортьях и колодах, как и 100 лет назад. Местные до сих смотрят за дикими пчелами. Эта традиция, правда, уходит в прошлое. Но редкие экземпляры именно на Полесье еще остались.





Домик на воде стал популярным благодаря социальным сетям. Сергей, когда впервые его увидел, понял: это туристический эксклюзив с Полесья. Познакомился с хозяином домика Михаилом и теперь сюда вместе организовывают туры для всех желающих.

«Крутое место. Такого нет больше нигде. Сюда стоит приезжать, сюда стоит привозить людей. Это будет интересно, потому что, как я видел, тут основной контингент людей, которые приезжают, – мужчины, рыбалка, такие суровые. А мне хотелось именно молодежи показать, что тут можно заняться йогой, можно почилить, отдохнуть», – поделился Сергей.





Летом это место покроется зеленой травой. Река Припять снова сожмется и станет шириной 50-70 метров, а берег станет пляжем для отдыха возле домика уже не на воде, а рядом с водой.

Край самых трудолюбивых фермеров – самых суровых немногословных людей. Полешуки слывут не только жадностью к работе, а еще требовательностью к качеству еды – все выращивают и делают практически сами. Про диеты и протеиновые смузи здесь не слышали. Сало в трехлитровой банке – деликатес с Полесья. А еще в топе: грудинка, домашняя колбаска, ребрышки – в каждом доме свой рецепт. Все жарится, смалится, коптится. С блинами, картофелем, со сметаной. Главный принцип – чем проще и жирнее, тем лучше. А еще: большому куску рот радуется.





Все просто. Путешествие по Полесью – это не просто открытие мира с нетронутой природой. Здесь живут люди со своей самобытностью и ценностями: простыми и вечными, как сырое сало и хлеб. Их назвали полешуками: людьми, которые поле шукают, что переводится, как поле ищут. Они его уже не ищут, нашли, просто их жизнь каждый год от бережка к бережку течет в своем русле.