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Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявили в Казахстане, дожди с грозами пройдут в Беларуси
30.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Центральной России установилась июльская
Казахстан
Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана. На юге и сервере – ветер с порывами до 20 метров в секунду. Пыльные бури доставят неудобства жителям запада страны. В Актюбинской и Атырауской областях сохраняется пожарная опасность. В Алматы днем плюс 23 градуса.
В южной столице началась санитарная обрезка деревьев. В первую очередь –аварийных, которые могут упасть во время непогоды. Вырубке также подлежат больные и сухие растения. Вместо одного спиленного власти высадят десять саженцев.
В Минске купание разрешено на двадцати пяти пляжах. На каждом за безопасностью следят спасатели. На некоторых есть видеокамеры и система оповещения. Отдыхающим напоминают: на пляжах важно следить за детьми и не оставлять без присмотра личные вещи. За их сохранность в МЧС не отвечают.
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