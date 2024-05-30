Погода в СНГ: штормовое предупреждение объявили в Казахстане, дожди с грозами пройдут в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Центральной России установилась июльская жара с температурой под плюс 30 градусов и выше. Таких значений в конце весны не было уже 80 лет. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Штормовое предупреждение объявлено в 15 регионах Казахстана. На юге и сервере – ветер с порывами до 20 метров в секунду. Пыльные бури доставят неудобства жителям запада страны. В Актюбинской и Атырауской областях сохраняется пожарная опасность. В Алматы днем плюс 23 градуса.

В южной столице началась санитарная обрезка деревьев. В первую очередь –аварийных, которые могут упасть во время непогоды. Вырубке также подлежат больные и сухие растения. Вместо одного спиленного власти высадят десять саженцев.



Кыргызстан



В Беларуси – летние плюс 28. Солнечно. Но ближе к вечеру на большей части страны пройдут дожди с грозами. Однако даже такому прогнозу не напугать граждан, отдыхающих у водоемов.

В Минске купание разрешено на двадцати пяти пляжах. На каждом за безопасностью следят спасатели. На некоторых есть видеокамеры и система оповещения. Отдыхающим напоминают: на пляжах важно следить за детьми и не оставлять без присмотра личные вещи. За их сохранность в МЧС не отвечают.