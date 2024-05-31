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Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, жара пришла на юг Казахстана

31.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, жара пришла на юг Казахстана
 Фото: МТРК «Мир»

Последний день весны в Москве выдался аномально жарким: плюс 30 на термометрах и переменная облачность. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Причину аномально жаркой весенней погоды назвали ученые

Казахстан

После дождей на юге республики ожидают жару. В Туркестанской области воздух раскалится до плюс 34. В пустынных районах спасатели объявили чрезвычайную пожарную опасность.

На севере Казахстана по-прежнему погода неустойчивая. В трех областях: Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской к вечеру ожидают дожди с грозами и 23 градуса тепла. Однако спасатели все же готовятся к купальному сезону. Так, в Северо-Казахстанской области на водоемах оборудовали 60 мест для массового отдыха. Наиболее опасными акваториями в регионе считаются река Ишим, озера Пестрое, Соленое и Большой Тарангул.

Беларусь

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Синоптики обещают грозы и кратковременные дожди по всей стране. При этом столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

Капризы мая не мешают белорусским аграриям. Они уже убрали почти все травы. В том числе половину первого укоса. Эти растения пойдут на заготовку корма для животных. В основном сена, сенажа и силоса.



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