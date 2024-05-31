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Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, жара пришла на юг Казахстана
31.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Казахстан
После дождей на юге республики ожидают жару. В Туркестанской области воздух раскалится до плюс 34. В пустынных районах спасатели объявили чрезвычайную пожарную опасность.
На севере Казахстана по-прежнему погода неустойчивая. В трех областях: Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской к вечеру ожидают дожди с грозами и 23 градуса тепла. Однако спасатели все же готовятся к купальному сезону. Так, в Северо-Казахстанской области на водоемах оборудовали 60 мест для массового отдыха. Наиболее опасными акваториями в регионе считаются река Ишим, озера Пестрое, Соленое и Большой Тарангул.
Беларусь
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