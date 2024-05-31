Нежнейшее дынное мороженое, запах костра и музыка Фрэнка Синатры. Финал конкурса Lidskae Beer Master раскрыл тайну вкусов уникальных коктейлей

Источник материала: ProBusiness





В Беларуси завершился конкурс профессиональных барменов Lidskae Beer Master. 15 лучших барменов представили свои авторские коктейли с обязательным ингредиентом — LID FRESH LAGER. В приготовлении использовались различные необычные ингредиенты, такие как кинза, можжевельник, пеперони, мороженое и даже пищевые блестки. Неужели всё это может сочетаться с пивом? Участники конкурса доказали, что может.

Бармены удивляли не только цветом коктейлей, вкусом и ароматом, но и необычной презентацией. Приготовление напитков превратилось в настоящий перфоманс: некоторые участники готовили коктейли под звуки раритетных виниловых пластинок, добавляя нотку хрипотцы и шарма своему творению, другие создавали целую театральную постановку, воспроизводя фрагменты из известных фильмов, кто-то погружал гостей и жюри в лесную чащу и окружал звуками и теплотой костра, передавая все эти чувства через коктейль и его подачу. Было сложно определить победителя, ведь каждый коктейль, каждая презентация были уникальны и неповторимы.





Финалисты презентовали свои оригинальные авторские коктейли членам жюри в одном из баров сети LIDBEER. Жюри оценивало креативность названия и оригинальность подачи напитка, интеграцию бренда, формат реализации, презентацию и, конечно, вкус разработанного коктейля. Оценивали барменов: генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис, главный технолог ОАО «Лидское пиво» Олег Малахов, бармен, преподаватель школы BarPortal Анатолий Рачевский, шеф-бармен сети Lidbeer Антон Хадарович, теле- и радиоведущий, блогер, основатель школы публичных выступлений Жан Сенкевич, кулинарный блогер Марина Акопян (YourDay.by).





Всего в конкурсе приняло участие около 200 профессиональных барменов. В финал вышло 15 участников, прошедших 2 этапа отбора: тестирование по итогам вебинара и творческое задание, в ходе которого бармены, вдохновленные своим любимым музыкальным жанром, разрабатывали оригинальные рецепты пивных коктейлей.





«Для нашей компании это событие не менее важно, чем для каждого из участников. Ведь „Лидское пиво“, являясь лидером в производстве пива и напитков в Беларуси, всегда стремилось и стремится поддерживать рост и совершенствование профессионалов своего дела. Проводя конкурс профессионального мастерства барменов, мы создаем условия, которые помогут им раскрыть свой потенциал и достичь новых высот в карьере», — отметил генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис.





Победителями конкурса и обладателями денежного приза в размере 8000, 5000 и 3000 белорусских рублей стали авторы коктейлей с самыми смелыми и оригинальными вкусовыми решениями:

1 место с нежным персиково-дынным коктейлем под названием Soul занял Валерий Поздняков, ресторан «Лебяжий» (Минск);

2 место — оригинальный огуречно-лавандовый джазовый Summer Time и невероятный перфоманс по мотивам «Крестного отца» от Елизаветы Беляцкой из Bistro & bar Stories (Молодечно);

3 место — атмосферный дымный кантри-коктейль Lagerfeuer от Павла Зубеля из ресторана Bull and Roo (Минск).





Познакомиться поближе с коктейлями финалистов и попробовать музыку на вкус можно будет в барах сети LIDBEER с 21 июня по 7 июля.