Казахстан и Беларусь договорились создавать новые совместные производства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Казахстан – стратегический партнер Беларуси. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики на встрече со своим коллегой из Астаны. Николай Снопков и Роман Скляр провели рабочую встречу. В Минске состоялось 18-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, передает телеканал «МИР 24».

«У нас есть несколько перспективных проектов с белорусскими компаниями по созданию предприятий в Казахстане по производству строительных материалов. В свою очередь, мы готовы оказать белорусским предпринимателям все меры, предусмотренные государственной поддержкой в рамках инвестиционных проектов», – рассказал первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Представитель Беларуси отметил, что совместные предприятия являются путем к долгосрочному сотрудничеству. Страны работают в едином экономическом пространстве. Это дает преимущества и для Минска, и для Астаны.