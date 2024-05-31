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Казахстан и Беларусь договорились создавать новые совместные производства
31.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан – стратегический партнер Беларуси. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики на встрече со своим коллегой из Астаны. Николай Снопков и Роман Скляр провели рабочую встречу. В Минске состоялось 18-е заседание Межправительственной комиссии по
Представитель Беларуси отметил, что совместные предприятия являются путем к долгосрочному сотрудничеству. Страны работают в едином экономическом пространстве. Это дает преимущества и для Минска, и для Астаны.
Укрепить экономические связи поможет подготовка новых кадров. Белорусское профессионально-техническое образование и студенческий обмен университетов пользуются спросом среди молодежи Казахстана.
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В Минске состоялось заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
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