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Казахстан и Беларусь договорились создавать новые совместные производства

31.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Казахстан и Беларусь договорились создавать новые совместные производства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казахстан – стратегический партнер Беларуси. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики на встрече со своим коллегой из Астаны. Николай Снопков и Роман Скляр провели рабочую встречу. В Минске состоялось 18-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, передает телеканал «МИР 24».

«У нас есть несколько перспективных проектов с белорусскими компаниями по созданию предприятий в Казахстане по производству строительных материалов. В свою очередь, мы готовы оказать белорусским предпринимателям все меры, предусмотренные государственной поддержкой в рамках инвестиционных проектов», – рассказал первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Представитель Беларуси отметил, что совместные предприятия являются путем к долгосрочному сотрудничеству. Страны работают в едином экономическом пространстве. Это дает преимущества и для Минска, и для Астаны.

«Промышленная кооперация, как мы резюмировали сегодня, это готовность по мощности производить на территории Казахстана не менее десяти тысяч тракторов и тысячи комбайнов. Включая почвообрабатывающие и иные агрегаты, которые входят в систему машин для использования в сельском хозяйстве. Плюс наша наработанная компетенция пожарных машин, возможность производства которых мы также видим на территории Казахстана», – пояснил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Укрепить экономические связи поможет подготовка новых кадров. Белорусское профессионально-техническое образование и студенческий обмен университетов пользуются спросом среди молодежи Казахстана.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялось заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
 
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