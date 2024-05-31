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Более семи тысяч осужденных попадут под амнистию в Беларуси

31.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более семи тысяч осужденных попадут под амнистию в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Закон об амнистии приняли в Беларуси. Его приурочили к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Предварительно амнистия коснется более семи тысяч осужденных, передает телеканал «МИР 24».

Часть попавших под амнистию досрочно покинет места лишения свободы. Для некоторых срок пребывания сократят на год. Другим смягчат наказание. Главное условие – полное возмещение нанесенного ущерба и положительная характеристика. Амнистия широко затронет осужденных несовершеннолетних. Тех, кто совершил преступления в сфере высоких технологий. Почти треть из всех – женщины.

«Под амнистию попадают даже женщины, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления – это 139 часть 1, и 147 часть 3 – убийство и причинение тяжких телесных повреждений. Одно условие – они имеют на иждивении трех несовершеннолетних детей и не лишены родительских прав», – пояснил заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Беларуси Александр Барсуков.

В предыдущий раз амнистию в Беларуси проводили в 2022 году в связи с Днем народного единства.



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Для некоторых срок пребывания сократят на год, другим смягчат наказание.
 
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