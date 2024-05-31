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Более семи тысяч осужденных попадут под амнистию в Беларуси
31.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Закон об амнистии приняли в Беларуси. Его приурочили к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Предварительно амнистия коснется более семи тысяч осужденных, передает телеканал «МИР 24».
Часть попавших под амнистию досрочно покинет места лишения свободы. Для некоторых срок пребывания сократят на год. Другим смягчат наказание. Главное условие – полное возмещение нанесенного ущерба и положительная характеристика. Амнистия широко затронет осужденных несовершеннолетних. Тех, кто совершил преступления в сфере высоких технологий. Почти треть из всех – женщины.
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Для некоторых срок пребывания сократят на год, другим смягчат наказание.
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