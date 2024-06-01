Лукашенко прибыл в Монголию с государственным визитом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси прибыл с государственным визитом в Монголию . Борт Александра Лукашенко приземлился в международном аэропорту Чингисхан, передает телеканал «МИР 24».

У трапа главу государства встретили министр иностранных дел Монголии, посол этой страны в Беларуси и другие чиновники. Вместо каравая Александру Лукашенко преподнесли блюдо из сушеного творога – это национальное угощение.

На время визита запланирована обширная программа. Пройдут двусторонние переговоры лидеров в узком и широком составах. Также будут культурные мероприятия. В эти дни в Улан-Баторе также проходит монгольско-белорусский бизнес-форум.