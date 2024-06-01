ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко прибыл в Монголию с государственным визитом

01.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко прибыл в Монголию с государственным визитом
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси прибыл с государственным визитом в Монголию. Борт Александра Лукашенко приземлился в международном аэропорту Чингисхан, передает телеканал «МИР 24».

У трапа главу государства встретили министр иностранных дел Монголии, посол этой страны в Беларуси и другие чиновники. Вместо каравая Александру Лукашенко преподнесли блюдо из сушеного творога – это национальное угощение.

На время визита запланирована обширная программа. Пройдут двусторонние переговоры лидеров в узком и широком составах. Также будут культурные мероприятия. В эти дни в Улан-Баторе также проходит монгольско-белорусский бизнес-форум.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У трапа главу государства встретили министр иностранных дел Монголии и другие чиновники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Детский день на «Мире»: дети сотрудников белорусского филиала стали на день звукорежиссерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2024
Mir24.TV Belarus
01.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика