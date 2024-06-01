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Лукашенко прибыл в Монголию с государственным визитом
01.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси прибыл
У трапа главу государства встретили министр иностранных дел Монголии, посол этой страны в Беларуси и другие чиновники. Вместо каравая Александру Лукашенко преподнесли блюдо из сушеного творога – это национальное угощение.
На время визита запланирована обширная программа. Пройдут двусторонние переговоры лидеров в узком и широком составах. Также будут культурные мероприятия. В эти дни в Улан-Баторе также проходит монгольско-белорусский бизнес-форум.
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У трапа главу государства встретили министр иностранных дел Монголии и другие чиновники.
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