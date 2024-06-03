ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Заседание Евразийского межправсовета началось в Несвижском замке

03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе стартовало в Минской области. Главы правительств стран ЕАЭС собрались в Золотом зале знаменитого Несвижского замка, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На повестке встречи широкий круг вопросов углубления евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.

Предыдущее заседание межправсовета состоялось 1-2 февраля 2024 года в Алматы. В этом году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Армения.

Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Армению на заседании глав правительств ЕАЭС представляет вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее главы правительств стран ЕАЭС посетили 34-ю международную специализированную выставку «Белагро-2024», которая проходит в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели.

Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Минск также прибыли премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На повестке встречи широкий круг вопросов углубления евразийской экономической интеграции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мишустин призвал страны ЕАЭС подготовить программу совместного развития агротехнологий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2024
Mir24.TV Belarus
03.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика