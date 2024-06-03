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Заседание Евразийского межправсовета началось в Несвижском замке
03.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе стартовало в Минской области. Главы правительств стран ЕАЭС собрались в Золотом зале знаменитого Несвижского замка, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Предыдущее заседание межправсовета состоялось 1-2 февраля 2024 года в Алматы. В этом году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправсовет, председательствует Армения.
Межправительственный совет является органом союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
Армению на заседании глав правительств ЕАЭС представляет вице-премьер Мгер Григорян.
Ранее г
Для участия в заседании Евразийского межправительственного совета в Минск также прибыли премьер-министр Азербайджана Али Асадов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
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На повестке встречи широкий круг вопросов углубления евразийской экономической интеграции.
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