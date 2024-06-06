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Делегации Беларуси и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества
06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Таджикистан провели заседание межправительственной комиссии. Главная тема обсуждения – торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Как изменился товарооборот, есть ли новые пути для кооперации рассказала корреспондент «МИР 14» Ангелина Казарцева.
За первый квартал этого года страны наторговали на 68 миллионов долларов. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом. О новых перспективах в Минске осенью говорили президенты Таджикистана и Беларуси. Отметили, что даже 100 миллионов долларов товарооборота недостаточно для потенциала двух стран. Добавить поможет новая дорожная карта и освоение совместных производств.
Таджикистан поделится своими секретами хорошего урожая. Его в стране собирают трижды в год, а Беларусь, кроме основных поставок нефтепродуктов, канцелярии, лесоматериалов, готова помочь партнерам новыми для них сельхозкультурами.
В приоритете не только торговля. Например, студентов по обмену у стран скоро станет больше. Для них увеличат квоты при поступлении. Готовы заняться и дорожным вопросом. Это облегчит транспортную логистику. Прямое авиасообщение между Минском и Душанбе поможет усилению туризма и бизнеса, а Дни культуры Беларуси в Таджикистане, которые пройдут уже осенью, усилят и связь народов. Эти и другие вопросы уже активно обсуждают в кругах правительств.
В прошлом году Беларусь заняла восьмое место среди ключевых партнеров Таджикистана.
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В прошлом году Беларусь заняла восьмое место среди ключевых партнеров Таджикистана.
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