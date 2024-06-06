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Делегации Беларуси и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества

06.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Делегации Беларуси и Таджикистана обсудили развитие сотрудничества
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь и Таджикистан провели заседание межправительственной комиссии. Главная тема обсуждения – торгово-экономическое сотрудничество двух стран. Как изменился товарооборот, есть ли новые пути для кооперации рассказала корреспондент «МИР 14» Ангелина Казарцева.

В исполкоме СНГ в Белорусской столице делегацию Таджикистана встретили тепло и по-дружески. Страны связывают 28 лет дипломатических отношений. В повестке заседания семь вопросов: это транспортная и промышленная кооперации, инвестиции и другие.

За первый квартал этого года страны наторговали на 68 миллионов долларов. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом. О новых перспективах в Минске осенью говорили президенты Таджикистана и Беларуси. Отметили, что даже 100 миллионов долларов товарооборота недостаточно для потенциала двух стран. Добавить поможет новая дорожная карта и освоение совместных производств.

«Сегодня тракторная техника, комбайны планируются – это интересно Таджикской стороне, и сборочные производства сельскохозяйственных почвообрабатывающих машин. Не в стороне останутся и автомобильный транспорт, и транспорт жилищно-коммунального хозяйства», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Сергей Бартош.

Таджикистан поделится своими секретами хорошего урожая. Его в стране собирают трижды в год, а Беларусь, кроме основных поставок нефтепродуктов, канцелярии, лесоматериалов, готова помочь партнерам новыми для них сельхозкультурами.

«Планировали увеличить объем покупки элитных семян и картофеля, и зерновых, и масличных культур, например, льна. Мы от них берем лен, а Таджикистан уже поставил им софлор – масличная культура. И еще по части семеноводства зерновых и по части в будущем, чтобы развивать выращивание томатов и огурцов в тепличных хозяйствах. У нас хороший опыт», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Таджикистан Курбон Хакимзода.

В приоритете не только торговля. Например, студентов по обмену у стран скоро станет больше. Для них увеличат квоты при поступлении. Готовы заняться и дорожным вопросом. Это облегчит транспортную логистику. Прямое авиасообщение между Минском и Душанбе поможет усилению туризма и бизнеса, а Дни культуры Беларуси в Таджикистане, которые пройдут уже осенью, усилят и связь народов. Эти и другие вопросы уже активно обсуждают в кругах правительств.

В прошлом году Беларусь заняла восьмое место среди ключевых партнеров Таджикистана.



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Теги: Минск
 
 
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В прошлом году Беларусь заняла восьмое место среди ключевых партнеров Таджикистана.
 
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