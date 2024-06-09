|
Олимпийский квест для детей организовали на фестивале «Вытокi» в Беларуси
09.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Олимпийский квест для детей прошел в белорусском городе Пружаны. Это часть
Олимпийский огонь зажжен, и ежегодный 20-й фестиваль «Вытокі» официально стартовал. Участники спортивного квеста не скрывают эмоции – cразу мчат проходить испытания.
Хоккей на траве, баскетбол, теннис, спортивная гимнастика – в перечне почти 30 видов спорта. Задача: как можно быстрее пройти 15. Чем больше на бейдже «золотых» штампов, тем ценнее подарки. Самые ловкие и быстрые ребята получат смарт-часы, колонку или переносную зарядную станцию, поэтому тактика многих: выбирать то, в чем сильны больше всего. Ульяна Романович решила начать с фигурного катания.
Получить эмоции как от настоящего велопробега и окунуться в мир большого спорта помогают технологии. Это новинка сезона. Участники набирают скорость на тренажере, а проектор показывает результат. Такая тренировка не для всех покажется простой.
Для юных спортсменов главные болельщики – их родители. Это еще и способ провести время с семьей и найти тот вид спорта, который покорит сердце ребенка.
Контролируют прохождение квестов профессиональные спортсмены. Баскетболист Александр Кудрявцев старается рассмотреть в ребятах будущих чемпионов Беларуси. Не отказываются и от персональных советов участникам.
Кроме спортивной, в городе работала и культурная программа: фотозоны, фудкорты, мастер-классы. Желающие могли попробовать себя в плетении, керамике и кулинарии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребята возрастом до 14 лет примерили спортивную форму и попробовали себя в 26 видах спорта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)