Олимпийский квест для детей организовали на фестивале «Вытокi» в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Олимпийский квест для детей прошел в белорусском городе Пружаны. Это часть культурно-спортивной программы фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу» . Ребята до 14 лет примерили спортивную форму и попробовали себя в 26 видах спорта. О соревнованиях рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Олимпийский огонь зажжен, и ежегодный 20-й фестиваль «Вытокі» официально стартовал. Участники спортивного квеста не скрывают эмоции – cразу мчат проходить испытания.

Хоккей на траве, баскетбол, теннис, спортивная гимнастика – в перечне почти 30 видов спорта. Задача: как можно быстрее пройти 15. Чем больше на бейдже «золотых» штампов, тем ценнее подарки. Самые ловкие и быстрые ребята получат смарт-часы, колонку или переносную зарядную станцию, поэтому тактика многих: выбирать то, в чем сильны больше всего. Ульяна Романович решила начать с фигурного катания.

«Я не хожу на фигурное катание, но я ходила на гимнастику, поэтому для меня это было легко. Собираюсь попробовать стрельбу из лука, баскетбол, волейбол. В волейбол я очень хорошо умею играть, а баскетбол мне просто интересен», – рассказала участница олимпийского квеста Ульяна Романович.

Получить эмоции как от настоящего велопробега и окунуться в мир большого спорта помогают технологии. Это новинка сезона. Участники набирают скорость на тренажере, а проектор показывает результат. Такая тренировка не для всех покажется простой.

«Ноги быстро устают, но можно немного приостановиться. Я оценю это на 10 из 10. Очень весело, прикольно – мне понравилось», – поделилась впечатлениями участница олимпийского квеста Екатерина Стасевич.

Для юных спортсменов главные болельщики – их родители. Это еще и способ провести время с семьей и найти тот вид спорта, который покорит сердце ребенка.

«Ребенок ходит на борьбу, но нам интересно попробовать какие-то другие виды спорта. Мы живем в Березе, но, к сожалению, у нас нет такой возможности. Многие виды спорта дети попробовали. В принципе неплохо идем пока», – отметила Екатерина Ковалевич.

Контролируют прохождение квестов профессиональные спортсмены. Баскетболист Александр Кудрявцев старается рассмотреть в ребятах будущих чемпионов Беларуси. Не отказываются и от персональных советов участникам.

«Баскетбол – это лучшая игра с мячом как для меня, и на самом деле он у нас пользуется спросом. Подходят, интересуются, дают даже некоторым свой номер телефона, чтобы звонили. Я буду их перенаправлять куда-то по месту жительства», – подчеркнул белорусский баскетболист Александр Кудрявцев.

Кроме спортивной, в городе работала и культурная программа: фотозоны, фудкорты, мастер-классы. Желающие могли попробовать себя в плетении, керамике и кулинарии.