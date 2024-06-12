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Лукашенко выразил уверенность в расширении союзнических отношений с Россией
12.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
Глава Беларуси пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении целей и задач, а жителям РФ – добра и благополучия.
Накануне президента РФ с Днем России поздравил азербайджанский лидер
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Президент Беларуси поздравил Владимира Путина и всех граждан РФ с Днем России.
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