﻿ Лукашенко выразил уверенность в расширении союзнических отношений с Россией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко выразил уверенность в расширении союзнических отношений с Россией

12.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

«Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться», –подчеркивается в тексте поздравления.

Глава Беларуси пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении целей и задач, а жителям РФ – добра и благополучия.

Накануне президента РФ с Днем России поздравил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. В письме он пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов, а гражданам России – благополучия и процветания.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси поздравил Владимира Путина и всех граждан РФ с Днем России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему могут не дать кредит? Разбираем типичные ошибки бизнеса вместе с экспертом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

13.06.2024
Mir24.TV Belarus
14.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика