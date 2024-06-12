Лукашенко выразил уверенность в расширении союзнических отношений с Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днем России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

«Лукашенко выразил уверенность, что многоплановые белорусско-российские отношения союзничества и стратегического партнерства будут и далее расширяться», –подчеркивается в тексте поздравления.

Глава Беларуси пожелал Путину здоровья, сил и энергии в решении целей и задач, а жителям РФ – добра и благополучия.