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Экспозицию художника Шилова представили во Дворце независимости в Минске
13.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Главная церемониальная площадка Беларуси превратилась в галерею портретов. Экспозицию картин российского художника Александра Шилова разместили в самом большом зале
В галерее три десятка портретов представителей разных профессий и социальных классов. Это артисты, военные, священнослужители, крестьяне. Среди них есть и известные белорусы. Например, космонавт Петр Климук и митрополит Филарет. Своих героев художник пишет с натуры. Работа над одним полотном может занимать недели.
Работы живописца хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, в бывших советских республиках и за рубежом. После Дворца независимости экспозицию покажут в Национальном художественном музее Беларуси.
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В галерее три десятка портретов представителей разных профессий и социальных классов.
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