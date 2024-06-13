Экспозицию художника Шилова представили во Дворце независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главная церемониальная площадка Беларуси превратилась в галерею портретов. Экспозицию картин российского художника Александра Шилова разместили в самом большом зале Дворца независимости в Минске . Выставку открыли в День России, передает телеканал «МИР 24».

В галерее три десятка портретов представителей разных профессий и социальных классов. Это артисты, военные, священнослужители, крестьяне. Среди них есть и известные белорусы. Например, космонавт Петр Климук и митрополит Филарет. Своих героев художник пишет с натуры. Работа над одним полотном может занимать недели.

«Мало того, чтобы он был похож, чтобы это был он, важно краску превратить в живой материал. Чтобы краски на холсте не было. Кухни не было видно, а был виден только результат. Ну и потом, важно передать внутренне состояние человека. При абсолютном внешнем сходстве передать внутренний мир, характер человека, которого я пишу. Чтобы это был именно этот человек», – рассказал Герой труда России, Народный художник СССР Александр Шилов.

Работы живописца хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, в бывших советских республиках и за рубежом. После Дворца независимости экспозицию покажут в Национальном художественном музее Беларуси.