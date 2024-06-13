ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экспозицию художника Шилова представили во Дворце независимости в Минске

13.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экспозицию художника Шилова представили во Дворце независимости в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

Главная церемониальная площадка Беларуси превратилась в галерею портретов. Экспозицию картин российского художника Александра Шилова разместили в самом большом зале Дворца независимости в Минске. Выставку открыли в День России, передает телеканал «МИР 24».

В галерее три десятка портретов представителей разных профессий и социальных классов. Это артисты, военные, священнослужители, крестьяне. Среди них есть и известные белорусы. Например, космонавт Петр Климук и митрополит Филарет. Своих героев художник пишет с натуры. Работа над одним полотном может занимать недели.

«Мало того, чтобы он был похож, чтобы это был он, важно краску превратить в живой материал. Чтобы краски на холсте не было. Кухни не было видно, а был виден только результат. Ну и потом, важно передать внутренне состояние человека. При абсолютном внешнем сходстве передать внутренний мир, характер человека, которого я пишу. Чтобы это был именно этот человек», – рассказал Герой труда России, Народный художник СССР Александр Шилов.

Работы живописца хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, в бывших советских республиках и за рубежом. После Дворца независимости экспозицию покажут в Национальном художественном музее Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В галерее три десятка портретов представителей разных профессий и социальных классов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: дождь освежит раскаленный от жары Бишкек, осадки и сильный ветер ожидаются в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика