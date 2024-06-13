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Минск и Баку договорились об активизации сотрудничества в торговле и кооперации

13.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минск и Баку активизируют сотрудничество. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, передает телеканал «МИР 24».

Договорились способствовать росту товарооборота между странами. Этому поможет и создание межпарламентской комиссии по примеру работы с регионами России. Задача – контролировать выполнение соглашений, которые были приняты главами Беларуси и Азербайджана, а также способствовать устранению барьеров в торговле и кооперации.

«Парламентское измерение, как его сейчас называют, набирает все большие и большие обороты. Мы видим в вашем визите важный момент для укрепления белорусско-азербайджанской дружбы. Позиция парламента крайне важна для всего общества. Это правильные сигналы для бизнеса, для официальных лиц», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Азербайджан и Беларусь не только сохраняют, но и развивают эти отношения. Это, конечно же, стоит очень дорогого. Потому что в это трудное время, когда очень многое было разрушено, за эти 30 лет Азербайджан и Беларусь смогли выстоять», – подчеркнула председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова.

Также Сахиба Гафарова вместе со своей белорусской коллегой Натальей Кочановой посетила Национальный торговый дом «Першы». Там представлены товары белорусского производства – от продуктов питания до изделий легкой промышленности и мебели. Гостям предложили принять участие в дегустации блюд и утроили показ мод.

Сахиба Гафарова находится в Минске с официальным визитом. Помимо встречи с президентом Александром Лукашенко, гости из Азербайджана посетили предприятия белорусской столицы и Белорусский государственный университет.



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Теги: Минск
 
 
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На встрече поставили задачу – контролировать выполнение соглашений, которые были приняты главами Беларуси и Азербайджана.
 
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