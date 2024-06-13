Минск и Баку договорились об активизации сотрудничества в торговле и кооперации

Также Сахиба Гафарова вместе со своей белорусской коллегой Натальей Кочановой посетила Национальный торговый дом «Першы». Там представлены товары белорусского производства – от продуктов питания до изделий легкой промышленности и мебели. Гостям предложили принять участие в дегустации блюд и утроили показ мод.

Сахиба Гафарова находится в Минске с официальным визитом. Помимо встречи с президентом Александром Лукашенко , гости из Азербайджана посетили предприятия белорусской столицы и Белорусский государственный университет.