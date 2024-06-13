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Минск и Баку договорились об активизации сотрудничества в торговле и кооперации
13.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск и Баку договорились об активизации сотрудничества в торговле и кооперации" height="100%" width="670">
Минск и Баку активизируют сотрудничество. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, передает телеканал «МИР 24».
Договорились способствовать росту товарооборота между странами. Этому поможет и создание межпарламентской комиссии по примеру работы с регионами России. Задача – контролировать выполнение соглашений, которые были приняты главами Беларуси и Азербайджана, а также способствовать устранению барьеров в торговле и кооперации.
Также Сахиба Гафарова вместе со своей белорусской коллегой Натальей Кочановой посетила Национальный торговый дом «Першы». Там представлены товары белорусского производства – от продуктов питания до изделий легкой промышленности и мебели. Гостям предложили принять участие в дегустации блюд и утроили показ мод.
Сахиба Гафарова находится в Минске с официальным визитом. Помимо
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На встрече поставили задачу – контролировать выполнение соглашений, которые были приняты главами Беларуси и Азербайджана.
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