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Лукашенко потребовал жесткой дисциплины в агросервисах
14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко отправил на доработку предложение правительства реструктуризировать долги «Белагросервису». Шесть лет назад предприятию уже была оказана такая беспрецедентная поддержка, сообщает «МИР 24».
По поручению Лукашенко в стране возродили сеть агросервисов. Это 134 организации. Они предлагают сельчанам различные услуги: ремонт техники, прокладку водопровода, продажу удобрений и топлива. Президент уверен: на их базе можно открыть и сервисные центры крупных белорусских предприятий. Так можно уйти от посредников при закупке запчастей.
Также президент потребовал до 1 августа сельхозорганизациям рассчитаться по долгам со всеми крестьянами за молоко и мясо.
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Президент отправил на доработку предложение правительства реструктуризировать долги компании «Белагросервис».
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