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Лукашенко потребовал жесткой дисциплины в агросервисах

14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко потребовал жесткой дисциплины в агросервисах
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко отправил на доработку предложение правительства реструктуризировать долги «Белагросервису». Шесть лет назад предприятию уже была оказана такая беспрецедентная поддержка, сообщает «МИР 24».

«Вы работаете безобразно, вы в долгах как в шелках. «Белагросервис» отсрочили долги, простили фактически. Вы чего опять ко мне пришли? Мое железное требование к губернаторам и правительству, которое озвучивал неоднократно: должна быть жесткая дисциплина расчетов, и точка. Без нее мы и дальше будем ходить по кругу, постоянно возвращаюсь к этим вопросам», – подчеркнул белорусский лидер.

По поручению Лукашенко в стране возродили сеть агросервисов. Это 134 организации. Они предлагают сельчанам различные услуги: ремонт техники, прокладку водопровода, продажу удобрений и топлива. Президент уверен: на их базе можно открыть и сервисные центры крупных белорусских предприятий. Так можно уйти от посредников при закупке запчастей.

Также президент потребовал до 1 августа сельхозорганизациям рассчитаться по долгам со всеми крестьянами за молоко и мясо.



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Президент отправил на доработку предложение правительства реструктуризировать долги компании «Белагросервис».
 
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