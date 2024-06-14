Лукашенко потребовал жесткой дисциплины в агросервисах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко отправил на доработку предложение правительства реструктуризировать долги «Белагросервису». Шесть лет назад предприятию уже была оказана такая беспрецедентная поддержка, сообщает «МИР 24».

«Вы работаете безобразно, вы в долгах как в шелках. «Белагросервис» отсрочили долги, простили фактически. Вы чего опять ко мне пришли? Мое железное требование к губернаторам и правительству, которое озвучивал неоднократно: должна быть жесткая дисциплина расчетов, и точка. Без нее мы и дальше будем ходить по кругу, постоянно возвращаюсь к этим вопросам», – подчеркнул белорусский лидер.

По поручению Лукашенко в стране возродили сеть агросервисов. Это 134 организации. Они предлагают сельчанам различные услуги: ремонт техники, прокладку водопровода, продажу удобрений и топлива. Президент уверен: на их базе можно открыть и сервисные центры крупных белорусских предприятий. Так можно уйти от посредников при закупке запчастей.

Также президент потребовал до 1 августа сельхозорганизациям рассчитаться по долгам со всеми крестьянами за молоко и мясо.