Крупнейшего в истории Беларуси взяточника задержали в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске задержан крупнейший коррупционер в истории суверенной Беларуси. Общий размер взяток – около десяти миллионов белорусских рублей, или почти 268 миллионов российских. Громкое дело на совещании с руководством Совета министров прокомментировал и президент страны Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Под ванной за фальшь-стеной – доллары, евро и российские рубли. Оперативники Беларуси задержали одного из топ-менеджеров железной дороги.

«Выявлены факты системного взяточничества одного из руководителей Белорусской железной дороги при лоббировании интересов коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере грузоперевозок. В частности, зафиксированы коррупционные взаимоотношения должностного лица с представителями одной из крупных белорусских коммерческих компаний, обеспечивающих перевозки грузов по территории республики, ближнего и дальнего зарубежья», – пояснил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Евгений Пилецкий.

Никто из родственников задержанного не знал про валютные запасы. Семья с официальным средним достатком. Взяточник не тратился на квартиру, технику или отдых.

«Исходя из анализа имеющихся сведений, можно сказать, что он был закрытый человек. Без каких-либо интересов и желаний. Вся его деятельность заключалась только в обогащении и в сокрытии доходов. Он является профессиональным коррупционером», – рассказал оперативный сотрудник.