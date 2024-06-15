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Крупнейшего в истории Беларуси взяточника задержали в Минске

15.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупнейшего в истории Беларуси взяточника задержали в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске задержан крупнейший коррупционер в истории суверенной Беларуси. Общий размер взяток – около десяти миллионов белорусских рублей, или почти 268 миллионов российских. Громкое дело на совещании с руководством Совета министров прокомментировал и президент страны Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Под ванной за фальшь-стеной – доллары, евро и российские рубли. Оперативники Беларуси задержали одного из топ-менеджеров железной дороги.

«Выявлены факты системного взяточничества одного из руководителей Белорусской железной дороги при лоббировании интересов коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере грузоперевозок. В частности, зафиксированы коррупционные взаимоотношения должностного лица с представителями одной из крупных белорусских коммерческих компаний, обеспечивающих перевозки грузов по территории республики, ближнего и дальнего зарубежья», – пояснил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Евгений Пилецкий.

Никто из родственников задержанного не знал про валютные запасы. Семья с официальным средним достатком. Взяточник не тратился на квартиру, технику или отдых.

«Исходя из анализа имеющихся сведений, можно сказать, что он был закрытый человек. Без каких-либо интересов и желаний. Вся его деятельность заключалась только в обогащении и в сокрытии доходов. Он является профессиональным коррупционером», – рассказал оперативный сотрудник.

Для передачи взяток, по данным правоохранительных органов, выбирались удаленные от города места. Шифровался коррупционер и дома.

«Применял всевозможные методы конспирации, направленные на избежание документирования его преступной деятельности. Однако все его потуги и все усилия ему не помогли. Столкнувшись с профессионалами из ГУБОП, он был изобличен и задержан», – подчеркнул оперативный сотрудник.

Громкое дело на контроле президента. Александр Лукашенко не раз предупреждал о недопустимости коррупции в стране. Что касается железных дорог, компания сама сейчас в непростом экономическом положении.

«Коррупция – это ржавчина нашей экономики. Я всегда об этом говорил. Она наносит жесточайший ущерб государству не только в экономическом плане, но и в политическом. Я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо – к стенке поставим. Публично вам заявляю. Как вопросы какие-то решить, ну просто беда: сам определяешь вопросы, сам ставишь задания, сам едешь, проверяешь и потом делаешь вместо вас», – отметил Лукашенко.

Возбуждено уголовное дело. Свою вину задержанный признал. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.



 
Теги: Минск
 
 
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Общий размер взяток задержанного составил около 10 миллионов белорусских рублей, или почти 268 миллионов российских.
 
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