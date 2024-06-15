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Крупнейшего в истории Беларуси взяточника задержали в Минске
15.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске задержан крупнейший коррупционер в истории суверенной Беларуси. Общий размер взяток – около десяти миллионов белорусских рублей, или почти 268 миллионов российских. Громкое дело на совещании с руководством Совета министров прокомментировал и президент страны Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Под ванной за фальшь-стеной – доллары, евро и российские рубли. Оперативники Беларуси задержали одного из топ-менеджеров железной дороги.
«Выявлены факты системного взяточничества одного из руководителей Белорусской железной дороги при лоббировании интересов коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере грузоперевозок. В частности, зафиксированы коррупционные взаимоотношения должностного лица с представителями одной из крупных белорусских коммерческих компаний, обеспечивающих перевозки грузов по территории республики, ближнего и дальнего зарубежья», – пояснил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Евгений Пилецкий.
Никто из родственников задержанного не знал про валютные запасы. Семья с официальным средним достатком. Взяточник не тратился на квартиру, технику или отдых.
«Применял всевозможные методы конспирации, направленные на избежание документирования его преступной деятельности. Однако все его потуги и все усилия ему не помогли. Столкнувшись с профессионалами из ГУБОП, он был изобличен и задержан», – подчеркнул оперативный сотрудник.
Громкое дело на контроле президента. Александр
Возбуждено уголовное дело. Свою вину задержанный признал. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Общий размер взяток задержанного составил около 10 миллионов белорусских рублей, или почти 268 миллионов российских.
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