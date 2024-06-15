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Выпускной курсантов Суворовского училища прошел в центре Минска
15.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Идеальная осанка и красные погоны на плечах. За спиной у курсантов военного училища пять лет тяжелого труда. Выпускник Максим Орлов вспоминает: с 13 лет, в которые он пришел в училище, стал совсем другим человеком.
Курсантов учат ответственности, любви к Родине и уважению к старшим, в том числе к родителям. А они помогают юношам определиться с выбором жизненного пути. В топе у выпускников – Военная академия и Академия авиации. Одни продолжат семейное дело, а другие выбрали свой путь.
Отличники учебы, призеры республиканских и международных олимпиад. В Минском суворовском училище готовят будущих офицеров. Выпускники шутят: сегодня в форме курсантов, а завтра с погонами генерала. Для 80 выпускников мечты уже стали реальностью.
После прощания со знаменем и торжественного марша курсантов осыпали монетами на удачу. В этом году с суворовским училищем попрощались 49 кадетов.
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