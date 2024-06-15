Выпускной курсантов Суворовского училища прошел в центре Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Суворовцы Минска попрощались с училищем. Они получили заветные аттестаты о среднем образовании. Впервые выпуск прошел на площади Государственного флага. О планах юношей на взрослую жизнь узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Идеальная осанка и красные погоны на плечах. За спиной у курсантов военного училища пять лет тяжелого труда. Выпускник Максим Орлов вспоминает: с 13 лет, в которые он пришел в училище, стал совсем другим человеком.

«Я очень буду скучать. На самом деле, суворовское училище научило меня многому. Здесь у меня появилась выдержка, очень хорошая дисциплина», – признался выпускник Минского суворовского военного училища Максим Орлов.

Курсантов учат ответственности, любви к Родине и уважению к старшим, в том числе к родителям. А они помогают юношам определиться с выбором жизненного пути. В топе у выпускников – Военная академия и Академия авиации. Одни продолжат семейное дело, а другие выбрали свой путь.



«Где-то после третьего курса у него появилась мечта, мы на нее не влияли, он нам так и говорил, он захотел стать летчиком. То есть на сегодняшний день он будет поступать в военную академию на авиационный факультет», – отметил отец Максима Сергей Орлов.

Отличники учебы, призеры республиканских и международных олимпиад. В Минском суворовском училище готовят будущих офицеров. Выпускники шутят: сегодня в форме курсантов, а завтра с погонами генерала. Для 80 выпускников мечты уже стали реальностью.

«Среди известных выпускников Минского суворовского военного училища – знаменитые военные и государственные деятели. Первый министр по делам обороны генерал-полковник Чаус Петр Григорьевич, заместитель министра обороны Жук Андрей Владимирович. В числе заместителей министров других ведомств наши выпускники», –подчеркнул заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища Алексей Осипов.

После прощания со знаменем и торжественного марша курсантов осыпали монетами на удачу. В этом году с суворовским училищем попрощались 49 кадетов.