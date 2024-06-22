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Митинг-реквием в Брестской крепости: тысячи людей пришли в цитадель с цветами и лампадами

22.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Митинг-реквием в Брестской крепости: тысячи людей пришли в цитадель с цветами и лампадами
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 83 года назад удар фашисткой армии первой приняла Брестская крепость. В субботу в цитадели прошел масштабный митинг-реквием, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Ворота Брестской крепости сегодня не закрывали. Еще до рассвета тысячи людей пришли в цитадель с цветами и лампадами. Митинг-реквием собрал не только белорусов, но и жителей соседних стран, туристов. Атмосфера в этот день по-настоящему скорбная.

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Брестская крепость – самое западное укрепление Беларуси. 22 июня 41-го она встретила неожиданное нападение. В 4:15 утра на цитадель обрушился шквал из четырех тысяч артиллерийских снарядов. Спустя 83 года в это же время прозвучала минута молчания.

«Мы из Санкт-Петербурга. У нас родственники из Беларуси. Деды воевали. Это очень трагично. Мы приехали сюда почтить память павших. Для нас это все свято», –поделился житель России Владислав Семенов.

«Воевали деды. Дедушка один пришел живым. Работал после войны учителем в школе. Мама родилась во время войны», – рассказала жительница Беларуси Галина Воробьева.

Фашистская Германия планировала взять крепость за несколько часов. Но бойцы продержались 32 дня. К этому времени враг уже стоял под Москвой. В память о них официальные лица страны с премьер-министром возложили венки к монументу «Мужество» и Вечному огню.

«Победа неразделима. Победа едина. Победа всего советского народа. Мы сейчас здесь, на героической земле Брестской крепости, еще раз сознали масштаб того подвига, тех жертв и страданий, которые перенес советский народ. И пусть те люди в Европе, кто занят сносом наших памятников, стиранием нашей истории, призывами в наш адрес не говорить больше о войне, вслушаются в то, как сегодня здесь тысячи сердец бьются в одном ритме», – сказал государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев.

В память о защитниках крепости на венках зажгли свечи. В сопровождении военнослужащих их опустили в реку Западный Буг.

Брестская крепость носит звание «Крепость-герой». Она получила его спустя двадцать лет после великой Победы, единственная наравне с 12 городами-героями Советского Союза.



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22 июня в Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
 
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