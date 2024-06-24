Около 1600 природных пожаров потушили в Беларуси с начала года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начался сезон пожаров. С начала года в стране потушили около 1600 природных возгораний. За обстановкой круглосуточно следят сотрудники МЧС , передает телеканал «МИР 24».

В особенно знойные дни бригады тушат около 400 пожаров в сутки. Чаще всего виновники возгораний – люди. Поэтому в жаркую солнечную погоду в лесах действуют ограничения и запреты на посещение. Быстро среагировать на опасность спасателям помогает постоянный мониторинг. За зелеными массивами наблюдают через спутники, с земли и с неба.

«Ежедневно маршруты могут составляться различные, от трех до шести часов в воздухе. При обнаружении пожара, самоподбором выбирается площадка, где десантируются пожарные десантники. До прибытия основных сил МЧС либо лесной охраны они осуществляют сдерживание пожара», – рассказал заместитель начальника авиации МЧС по идеологической работе и кадровому обеспечению Кирилл Данисенко.

Для любителей природного отдыха в жаркие дни есть альтернатива – лесопарки и специально оборудованные зеленые зоны возле водоемов.