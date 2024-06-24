Белорусские меха: как в республике делают шубы?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске сохранилось единственное предприятие в стране, которое вот уже более ста лет создает изделия из кожи, овчины, норки и каракуля. Меха покупают у местных фермеров, поставщиков из России и Австралии.

Работа мечты для многих женщин мира. На подиумах задают ритм для новинок в натуральном мире шуб, курток, бомберов и даже домашних тапочек. Все модели разрабатываются на художественном совете. Татьяна Меньших – главный художник комбината. Она знает, что в этом сезоне будет в топе: «В этом году особо модными будут куртки, бомберы. Наши дизайнеры эти куртки исполнили в совершенно разнообразных вариациях. Вы можете найти их как в кожаном варианте, так и в меховой отделке. Даже из норки, мегапопулярного в этом сезоне жемчужного оттенка».

Женская солидарность – дело тонкое. Поэтому в отделе подготовки производства не только разрабатывают модели по стандартным размерам, но и подходят к каждому клиенту индивидуально. Главное, чтобы костюмчик сидел.





Модно и тепло делают в Беларуси вот уже более ста лет. Меховой комбинат в Витебске начинал с небольших мастерских. В 1975 году советским женщинам партия дает возможность обновить гардероб. Производство выходит на промышленный уровень.

Татьяна Шинкова на комбинате более 10 лет и ее на меху не проведешь: она с легкостью отличит натуральную шкурку от искусственной. На заводе обрабатывают все виды дикой пушнины – норка, песец, енот, волк. Меха покупают у местных фермеров, поставщиков из России и даже Австралии. Но основной акцент здесь делают на овчину.

«Проверяем густоту меха, отсутствие дефектов, сохранение конфигурации, что она у нас целая без разрывов. И проверяем с внутренней стороны ткани – первичную обработку кожи, отсутствие бактериальных процессов», – рассказывает Татьяна.





Первый этап – обработка овчины в баркасе. Так называют огромные камеры, где меха проходят через стирку. Затем каждую шкурку пропускают через шерстемоющую машину – делают это вручную.

Далее идет этап мездрение. Звучит не очень, но процедура необходимая. Остатки кожного покрова удаляют с внутренней поверхности овчины. Делают это на специальном станке. А при помощи соли и кислоты шкуру размягчают. Называют процесс – пикелевание. После такой обработки овчина увеличивается в размерах. Ее можно растягивать.





Однако в таком состоянии овчина пробудет недолго. Чтобы закрепить результат, необходимо дубление. Это чуть ли не самый важный этап производства. Благодаря такой обработке шкура становится более прочной. Затем овчину отправляют в цех сухой отделки. Там в специальном барабане ее размягчают. На это уходит около восьми часов.





Овчина – универсальный материал. Из нее делают дубленки, шапки, подкладки в обувь, коврики и даже тапочки. Это безотходное производство. Здесь каждому кусочку меха находят применение.

По словам ведущего специалиста по внешнеэкономической деятельности Ирины Григорик, в тапочках из овчины совсем не жарко, ведь она гипоаллергенна. Обувь можно носить круглогодично, потому что ноги не потеют.

«Самое важное – носить на босу ногу. Почему? Потому что у вас должен быть контакт тела с овчиной», – делится Ирина.

Уход за такими вещами прост в исполнении. Мыть изделия из овчины не стоит – достаточно пропылесосить. Если пролили кофе – можно капнуть мыльного раствора, протереть ватным диском и посушить вдали от обогревателя.





Овчина уже прошла с десяток этапов, но еще не готова попасть в руки швеи. Мех требует к себе внимания и отложить процесс на время в сторону не получится. Шлифовка – очень тонкая работа и выполняется только вручную. Мастер смотрит, чтобы соблюдалась определенная толщина кожного покрова. Если нажать чуть сильнее – и овчина испорчена.

Дальше мех идет на промышленный утюг. Его необходимо разгладить. И снова вручную. После такой обработки волос расправляется, и шкура приобретает более дорогой вид. Потом овчину стригут, снова гладят и отправляют в покрасочный цех. Цвет зависит от модели, которую будут шить. Самый популярный – черный. Еще на дубленки могут наносить и рисунок. Делают это при помощи специальной пленки.





Марина Короткевич на заводе более сорока лет. Ее должность – «скорняк-наборщик». Она умеет различать оттенки меха. Каждое изделие имеет свой неповторимый, натуральный цвет. Задача наборщика – разложить их так, чтобы готовая шуба казалась единым целом. Марина работала с мехом из соболей, норок и песца.

«Я люблю больше всего кролика. Его уже много лет мы не набираем. Больше всего нравится кролик, особенно когда шел, шла бабочка на белом фоне черной кошки. Мне так нравилось это», – говорит Марина.





После набора мех раскраивают. Это подготовительный этап перед пошивом. Мастер вновь проверяет шкурки на дефекты. После этого овчину увлажняют и только затем приступают к раскройке. Мех проверяют на всех этапах обработки.





Красота требует ухода! Татьяна знает, как продлить век меховых изделий. Специально для нас женщина раскрывает некоторые секреты меха из каракуля: «Капризный мех. Он очень сильно боится различных внешних нагрузок, очень боится трения. Его надо, например, беречь от воздействия ремня в машине или не вешать на плечо сумочку».

Специалисты не советуют оставлять любимую шубу в одиночестве. Межсезонье – вещь коварная. Периодически доставайте мех из гардероба и просушивайте. И помните – моль так же любит ваш мех. И самое главное – обязательно выгуливайте, когда придет подходящий сезон.



