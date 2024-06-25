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Главы МИД России и Беларуси обсудили архитектуру безопасности в Евразии

25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы МИД России и Беларуси обсудили архитектуру безопасности в Евразии
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь и Россия представят в ООН и ОБСЕ доклад о ситуации с правами человека в отдельных государствах. Его подписали в Минске главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Алейник и Сергей Лавров, передает телеканал «МИР 24».

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Текст документа будет озвучен 3 июля на полях сессии Совета ООН в Женеве и 5 июля в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Касается он 40 стран, в том числе, европейских, а также США, Канады, Японии и других государств. Доклад включает конкретные факты. Объем документа почти две тысячи страниц. Также во время встречи главы МИД обсудили намерения белоруской стороны в построении многополярного и справедливого мира.

«Благодарности нашим российским друзьям за поддержку белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Объединительного документа, в котором могли бы быть сформулированы параметры и принципы функционирования архитектуры безопасности на евразийском пространстве. А так же стратегического видения многополярности и многосторонности обновленной системы международных отношений», – заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

«Адресовано наше предложение всем тем, кто желает рассматривать перспективы создания новой системы безопасности на равноправной основе с учетом интересов и на основе баланса интересов всех стран континента без вмешательства извне. Потому что именно голос из-за рубежа, из-за границы, из-за океана сыграл решающую роль в том, что система евроатлантической безопасности себя полностью дискредитировала и провалилась», – подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров находится в Минске с двухдневным официальным визитом. Его приезд начался с возложения цветов к монументу Победы в центре столицы. Беларусь в этом году отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.



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Теги: Минск
 
 
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Сергей Лавров находится в Минске с двухдневным официальным визитом.
 
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