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Главы МИД России и Беларуси обсудили архитектуру безопасности в Евразии
25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия представят в ООН и ОБСЕ доклад о ситуации с правами человека в отдельных государствах. Его подписали в Минске главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Алейник и Сергей Лавров, передает телеканал «МИР 24».
Сергей Лавров находится в Минске с двухдневным официальным визитом. Его приезд начался с возложения цветов к монументу Победы в центре столицы. Беларусь в этом году
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Сергей Лавров находится в Минске с двухдневным официальным визитом.
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