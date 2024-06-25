Главы МИД России и Беларуси обсудили архитектуру безопасности в Евразии

«Благодарности нашим российским друзьям за поддержку белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Объединительного документа, в котором могли бы быть сформулированы параметры и принципы функционирования архитектуры безопасности на евразийском пространстве. А так же стратегического видения многополярности и многосторонности обновленной системы международных отношений», – заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

«Адресовано наше предложение всем тем, кто желает рассматривать перспективы создания новой системы безопасности на равноправной основе с учетом интересов и на основе баланса интересов всех стран континента без вмешательства извне. Потому что именно голос из-за рубежа, из-за границы, из-за океана сыграл решающую роль в том, что система евроатлантической безопасности себя полностью дискредитировала и провалилась», – подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.