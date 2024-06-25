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Лукашенко встретился с ректорами 15 ведущих вузов Китая
25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси встретился с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и ректорами 15 лучших вузов Китая. Как заметил Александр Лукашенко, такого еще не было и это пример высокого уровня отношений между Минском и Пекином, передает телеканал «МИР 24».
Для студентов обеих стран
Делегация из Китая приехала в Минск для участия в первом Форуме ректоров вузов двух стран.
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