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Лукашенко встретился с ректорами 15 ведущих вузов Китая

25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко встретился с ректорами 15 ведущих вузов Китая
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси встретился с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и ректорами 15 лучших вузов Китая. Как заметил Александр Лукашенко, такого еще не было и это пример высокого уровня отношений между Минском и Пекином, передает телеканал «МИР 24».

Для студентов обеих стран создано более 40 образовательных программ. Главные вузы – Пекинский и Белорусский госуниверситеты – совместно обучают по специальности «Биотехнология». Лукашенко предложил ускорить сотрудничество. Сделать акцент на подготовку кадров для совместных масштабных проектов в химической и перерабатывающей промышленности, производстве беспилотников и электромобилей.

«Я поддерживаю инициативу о создании Центра фундаментальных исследований. Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического этого развития. И учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться, в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает. Вы наши друзья, вы наши братья, вы на нас можете рассчитывать», – отметил Лукашенко.

Делегация из Китая приехала в Минск для участия в первом Форуме ректоров вузов двух стран.



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Теги: Минск
 
 
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Пекинский и Белорусский госуниверситеты совместно обучают студентов по специальности «Биотехнология».
 
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