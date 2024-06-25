Лукашенко встретился с ректорами 15 ведущих вузов Китая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси встретился с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и ректорами 15 лучших вузов Китая. Как заметил Александр Лукашенко, такого еще не было и это пример высокого уровня отношений между Минском и Пекином, передает телеканал «МИР 24».

Для студентов обеих стран создано более 40 образовательных программ . Главные вузы – Пекинский и Белорусский госуниверситеты – совместно обучают по специальности «Биотехнология». Лукашенко предложил ускорить сотрудничество. Сделать акцент на подготовку кадров для совместных масштабных проектов в химической и перерабатывающей промышленности, производстве беспилотников и электромобилей.

«Я поддерживаю инициативу о создании Центра фундаментальных исследований. Уверен, что его деятельность станет новым витком научно-технического этого развития. И учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться, в том числе и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает. Вы наши друзья, вы наши братья, вы на нас можете рассчитывать», – отметил Лукашенко.

Делегация из Китая приехала в Минск для участия в первом Форуме ректоров вузов двух стран.