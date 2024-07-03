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Минобороны России опубликовало секретные документы об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министерство обороны России запустило историко-познавательный проект «Победные удары «Багратиона», посвященный 80-летию со дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. В нем рассказано о подготовке и проведении Белорусской наступательной операции, в ходе которой от оккупации
Ровно через три года после начала Великой Отечественной советская армия начала свою
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Минобороны России опубликовало секретные документы об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
В новом мультимедийном разделе на сайте ведомства опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны России.
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