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Минобороны России опубликовало секретные документы об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министерство обороны России запустило историко-познавательный проект «Победные удары «Багратиона», посвященный 80-летию со дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. В нем рассказано о подготовке и проведении Белорусской наступательной операции, в ходе которой от оккупации был освобожден белорусский народ.

В новом мультимедийном разделе на сайте ведомства опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны России: указания Ставки Верховного Главнокомандования, планы операции, описание и карты боевых действий, приказы военачальников, наградные листы на участников наступательной операции, схемы и фотоматериалы, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Ровно через три года после начала Великой Отечественной советская армия начала свою самую масштабную операцию – «Багратион». В результате этого наступления Красная армия освободила Беларусь, Прибалтику и вышла к государственной границе Советского Союза.



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Теги: Минск
 
 
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В новом мультимедийном разделе на сайте ведомства опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны России.
 
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