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Погиб каждый третий: потери Беларуси в годы войны. Инфографика

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь первой приняла на себя удар гитлеровской Германии и сумела дать достойный отпор захватчикам. Жители республики проявили невиданную отвагу, мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны, но заплатили за это высокую цену.

Уже в первые месяцы после начала вторжения на территории Белорусской ССР появились сотни лагерей смерти. Такого количества мест уничтожения мирного населения не было больше нигде. В ответ на вероломство и жестокость противника здесь развернулось крупнейшее партизанское и подпольное движение. О том, какую жертву принесли белорусы, чтобы приблизить Победу, расскажем в нашей инфографике.

Погиб каждый третий: потери Беларуси в годы войны. Инфографика



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С первых дней Великой Отечественной войны белорусы проявили невиданную самоотверженность, отвагу и мужество.
 
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