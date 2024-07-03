Погиб каждый третий: потери Беларуси в годы войны. Инфографика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь первой приняла на себя удар гитлеровской Германии и сумела дать достойный отпор захватчикам. Жители республики проявили невиданную отвагу, мужество и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны, но заплатили за это высокую цену.

Уже в первые месяцы после начала вторжения на территории Белорусской ССР появились сотни лагерей смерти. Такого количества мест уничтожения мирного населения не было больше нигде. В ответ на вероломство и жестокость противника здесь развернулось крупнейшее партизанское и подпольное движение. О том, какую жертву принесли белорусы, чтобы приблизить Победу, расскажем в нашей инфографике.



