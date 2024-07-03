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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости республики.
Российский лидер выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей, упрочение институтов Союзного государства в полной мере отвечает интересам братских народов. Путин пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а гражданам республики – счастья и благополучия.
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