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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости республики.

«Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков. Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам», – отмечается в поздравительной телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей, упрочение институтов Союзного государства в полной мере отвечает интересам братских народов. Путин пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а гражданам республики – счастья и благополучия.

Ранее Александр Лукашенко в преддверии Дня Независимости вручил награды выдающимся деятелям страны в различных сферах.



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Теги: Минск
 
 
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Президент России отметил, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, остаются надежной основой для развития отношений.
 
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