Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости республики.

«Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков. Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам», – отмечается в поздравительной телеграмме.