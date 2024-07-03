Алиев поздравил Лукашенко с Днем Независимости республики, пожелав Беларуси процветания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо лидеру Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня Независимости республики.

Алиев отметил, что за прошедшие десятилетия братские государства: Азербайджан и Беларусь – выстроили многогранные отношения стратегического партнерства. Он также вспомнил недавний государственный визит Лукашенко в Баку, который подтвердил, что «исторически сложившиеся добрые традиции сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью сегодня успешно развиваются и наполняются новым содержанием».

Алиев пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а республике – благополучия и процветания, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.