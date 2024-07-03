ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Алиев поздравил Лукашенко с Днем Независимости республики, пожелав Беларуси процветания

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо лидеру Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня Независимости республики.

Алиев отметил, что за прошедшие десятилетия братские государства: Азербайджан и Беларусь – выстроили многогранные отношения стратегического партнерства. Он также вспомнил недавний государственный визит Лукашенко в Баку, который подтвердил, что «исторически сложившиеся добрые традиции сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью сегодня успешно развиваются и наполняются новым содержанием».

Алиев пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а республике – благополучия и процветания, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

День Независимости Беларусь отмечает 3 июля. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Решение о дате главного праздника белорусской государственности было принято в 1996 году на республиканском референдуме.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Азербайджана отметил, что за прошедшие десятилетия братские государства выстроили многогранные отношения стратегического партнерства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко амнистировал почти 8 тыс. человек в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2024
Mir24.TV Belarus
03.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика