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Погода в СНГ: дожди с сильным ветром ожидаются в Казахстане, жара усиливается в Беларуси
08.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность и
Казахстан
Гроза, шквалистый ветер и дожди пройдут на большей территории Казахстана. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях – град. В горных районах Жамбылской области ветер с порывами до 23 метров в секунду.
Жителей Алматы спасатели призвали не ездить в горы и воздержаться от походов в ближайшие два дня. В горных реках возможен подъем уровня воды. Непогода и в городе. В службе спасения рекомендовали автовладельцам не парковать машины под деревьями.
Кыргызстан
В Бишкеке – плюс 26. Температура заметно снизилась. По прогнозам синоптиков, по республике возможны дожди и грозы.
В Иссык-Кульской области созрела черная смородина. В этом году обильный урожай у сорта «Добрыня». Он скороспелый, устойчивый к холодам и засухе. Собрать ягоды нужно до сильных дождей, пока они не опали.
Беларусь
А вот альпака адаптировались к такому пеклу, хорошо переносят жару благодаря уникальной шерсти, которая обладает прекрасной терморегуляцией. В парке животных Брестской области питомцы всегда рады посетителям. С удовольствием принимают угощения и разрешают себя погладить.
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