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Погода в СНГ: дожди с сильным ветром ожидаются в Казахстане, жара усиливается в Беларуси

08.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: дожди с сильным ветром ожидаются в Казахстане, жара усиливается в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Переменная облачность и плюс 30 будет в понедельник в Москве. Несмотря на то, что ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов, завтра синоптики также прогнозируют знойный день. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

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Казахстан

Гроза, шквалистый ветер и дожди пройдут на большей территории Казахстана. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях – град. В горных районах Жамбылской области ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Жителей Алматы спасатели призвали не ездить в горы и воздержаться от походов в ближайшие два дня. В горных реках возможен подъем уровня воды. Непогода и в городе. В службе спасения рекомендовали автовладельцам не парковать машины под деревьями.

Кыргызстан

В Бишкеке – плюс 26. Температура заметно снизилась. По прогнозам синоптиков, по республике возможны дожди и грозы.

В Иссык-Кульской области созрела черная смородина. В этом году обильный урожай у сорта «Добрыня». Он скороспелый, устойчивый к холодам и засухе. Собрать ягоды нужно до сильных дождей, пока они не опали.

Беларусь

В Беларуси жара нарастает. На термометрах до плюс 30. Такой зной трудно переносят не только люди, но и животные – становятся вялыми, сонными и плохо едят.

А вот альпака адаптировались к такому пеклу, хорошо переносят жару благодаря уникальной шерсти, которая обладает прекрасной терморегуляцией. В парке животных Брестской области питомцы всегда рады посетителям. С удовольствием принимают угощения и разрешают себя погладить.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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