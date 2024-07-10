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Журналистам из стран ШОС показали заводы и медцентры Минска
10.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Журналисты стран Шанхайской организации сотрудничества продолжают знакомиться с достижениями республики. Беларусь недавно стала полноправным участником ШОС. Представителям СМИ показали заводы и медцентры Минска, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
На тракторном заводе рождаются кормильцы. Они разные по цвету, габаритам и лошадиным силам. Их собирают одновременно сотни рук. За год со сборочных линий сходит 45 тысяч тракторов.
Эти тракторы работают на полях 125 стран, в том числе участниц ШОС. Например, в Кыргызстане мощь и удобство белорусской техники знает почти каждый фермер. За год экспорт в эту страну увеличился на 175%.
«Это очень видно, когда ты едешь по проселочным дорогам или по центральным магистралям, видишь поля, и работает там именно белорусский трактор. Фермеры отмечают, почему они выбирают белорусский трактор. Во-первых, он очень удобен в управлении, и на него очень легко найти комплектующие, и к тому же он мало ломается», – рассказала журналист из Кыргызстана Екатерина Токомбаева.
Для каждого региона готов свой уникальный белорусский трактор. Например, модель для юго-востока рассчитана на жаркий и влажный климат. Идеально подойдет для рисовых полей Китая. А Пекин, в свою очередь, готов делиться своими наработками.
«Это касается и модернизации завода, то есть поставки технологий, оборудования. Совсем недавно мы представили абсолютно новую модель техники, это трактор -автомат, и там как раз трансмиссия китайского производства», – отметила официальный представитель тракторного завода Юлия Хромцова.
В сфере медицины новой полноправной участнице ШОС есть что предложить. Качественное лечение в Беларуси доступно каждому жителю и гостю страны. В топе медицинского туризма – лечение сложных болезней, уникальные операции на сердце и суставы, пересадка органов.
В здравницах страны проходят лечение пациенты из 140 стран. Иностранцев подкупает доступность и эффективность белорусского подхода к сохранению здоровья.
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