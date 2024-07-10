Журналистам из стран ШОС показали заводы и медцентры Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты стран Шанхайской организации сотрудничества продолжают знакомиться с достижениями республики. Беларусь недавно стала полноправным участником ШОС. Представителям СМИ показали заводы и медцентры Минска, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

На тракторном заводе рождаются кормильцы. Они разные по цвету, габаритам и лошадиным силам. Их собирают одновременно сотни рук. За год со сборочных линий сходит 45 тысяч тракторов.



Процесс сборки непрерывный. В начале конвейера – только запчасти. А к концу – выезжает уже готовый трактор. На это уйдет всего час. При этом почти все материалы на линии – отечественного производства.

Эти тракторы работают на полях 125 стран, в том числе участниц ШОС. Например, в Кыргызстане мощь и удобство белорусской техники знает почти каждый фермер. За год экспорт в эту страну увеличился на 175%.

«Это очень видно, когда ты едешь по проселочным дорогам или по центральным магистралям, видишь поля, и работает там именно белорусский трактор. Фермеры отмечают, почему они выбирают белорусский трактор. Во-первых, он очень удобен в управлении, и на него очень легко найти комплектующие, и к тому же он мало ломается», – рассказала журналист из Кыргызстана Екатерина Токомбаева.