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«Славянский базар» в Витебске: молодые вокалисты исполнят известные хиты
13.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Витебске продолжается
Только живой звук и зажигательные народные танцы. Старт масштабному шоу дал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он также вручил награды за вклад в развитие культуры союза Беларуси и России.
Рядом на сцене белорусские и российские исполнители, а еще творческие коллективы, ансамбли, хоры и танцоры. В зале аншлаг. Артистам в унисон аплодировали шесть тысяч зрителей.
«Замечательное настроение, мы специально приехали на этот концерт из России, из Башкортостана. Изумительное настроение», – рассказал гость фестиваля.
На улицах города весь день шли народные гулянья. Белорусские и российские умельцы демонстрировали свое мастерство. Олега Шамро, например, изготавливает изделия из бересты уже 30 лет.
Уже прошла жеребьевка взрослого конкурса эстрадной песни. Участники вытянули номера на каждый из двух дней вокального состязания. Белорус Валерий Чучман выступит на экваторе шоу.
Первой же выступит участница из Венесуэлы. По правилам конкурса она должна исполнить песню на одном из славянских языков. Девушка готовилась несколько месяцев.
«Для меня очень трудно было выучить песню, потому что я никогда не сталкивалась с русским языком. В первый день я буду исполнять песню «Кукушка» Полины Гагариной», – рассказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» YETSEY.
Судить молодых вокалистов будут опытные исполнители. Учитывать обещают вокальные данные, подачу, выбор композиции. Возглавляет жюри в этом году казахская артистка Роза Рымбаева.
«Я считаю, что от выбора удачного репертуара зависит многое, возможно, даже победа. Потому что если ты удачно выбрал песню, ты удачно выступил и показал себя с самых лучших сторон», – рассказала председатель жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Роза Рымбаева.
Жюри – международное. Судить участников конкурса также будут представители Беларуси, Болгарии, Дании, Мексики, Молдовы и России. Уже этим вечером молодые исполнители выйдут на сцену летнего амфитеатра и исполнят славянские хиты в сопровождении президентского оркестра. А для детей вокальные состязания завершились. Гран-при получила юная певица из Узбекистана.
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Судить участников конкурса будут представители Беларуси, Болгарии, Дании, Мексики, Молдовы и России.
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