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«Славянский базар» в Витебске: молодые вокалисты исполнят известные хиты

13.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Витебске продолжается «Славянский базар». В центре внимания на фестивале молодые исполнители. Параллельно проходят Дни Союзного государства. Старт народным мероприятиям Беларуси и России дали накануне, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Только живой звук и зажигательные народные танцы. Старт масштабному шоу дал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он также вручил награды за вклад в развитие культуры союза Беларуси и России.

«Славянский базар» объединяет нас, это правда, мы говорим о народности, о народном искусстве, это тоже правда. Подумав, каким должен быть девиз этого концерта, мы предлагаем вам поддержать очень незамысловатую формулу: «Братство дороже всякого богатства», – рассказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Рядом на сцене белорусские и российские исполнители, а еще творческие коллективы, ансамбли, хоры и танцоры. В зале аншлаг. Артистам в унисон аплодировали шесть тысяч зрителей.

«Отлично! Все очень нравится, долго ждали этого момента», – поделилась гостья праздника.

«Замечательное настроение, мы специально приехали на этот концерт из России, из Башкортостана. Изумительное настроение», – рассказал гость фестиваля.

На улицах города весь день шли народные гулянья. Белорусские и российские умельцы демонстрировали свое мастерство. Олега Шамро, например, изготавливает изделия из бересты уже 30 лет.

«Здесь два слоя бересты, чтобы вырезать один треугольничек, надо четыре раза нажать резцом. То есть здесь идет просто резьба по кругу. Здесь нужна и усидчивость, и внимательность», – рассказал ремесленник Олег Шамро.

Уже прошла жеребьевка взрослого конкурса эстрадной песни. Участники вытянули номера на каждый из двух дней вокального состязания. Белорус Валерий Чучман выступит на экваторе шоу.

«В первый конкурсный день я буду петь композицию Валерия Шмата «Купала – зорка Беларуси». Во второй конкурсный день я буду петь итальянское произведение», – рассказал участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Валерий Чучман.

Первой же выступит участница из Венесуэлы. По правилам конкурса она должна исполнить песню на одном из славянских языков. Девушка готовилась несколько месяцев.

Самое интересное о международном фестивале «Славянский базар в Витебске».
ИНФОГРАФИКА

«Для меня очень трудно было выучить песню, потому что я никогда не сталкивалась с русским языком. В первый день я буду исполнять песню «Кукушка» Полины Гагариной», – рассказала участница международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» YETSEY.

Судить молодых вокалистов будут опытные исполнители. Учитывать обещают вокальные данные, подачу, выбор композиции. Возглавляет жюри в этом году казахская артистка Роза Рымбаева.

«Я считаю, что от выбора удачного репертуара зависит многое, возможно, даже победа. Потому что если ты удачно выбрал песню, ты удачно выступил и показал себя с самых лучших сторон», – рассказала председатель жюри Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Роза Рымбаева.

Жюри – международное. Судить участников конкурса также будут представители Беларуси, Болгарии, Дании, Мексики, Молдовы и России. Уже этим вечером молодые исполнители выйдут на сцену летнего амфитеатра и исполнят славянские хиты в сопровождении президентского оркестра. А для детей вокальные состязания завершились. Гран-при получила юная певица из Узбекистана.



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Теги: Витебск
 
 
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Судить участников конкурса будут представители Беларуси, Болгарии, Дании, Мексики, Молдовы и России.
 
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