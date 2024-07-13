«Славянский базар» в Витебске: молодые вокалисты исполнят известные хиты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском Витебске продолжается «Славянский базар» . В центре внимания на фестивале молодые исполнители. Параллельно проходят Дни Союзного государства. Старт народным мероприятиям Беларуси и России дали накануне, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Только живой звук и зажигательные народные танцы. Старт масштабному шоу дал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он также вручил награды за вклад в развитие культуры союза Беларуси и России.

«Славянский базар» объединяет нас, это правда, мы говорим о народности, о народном искусстве, это тоже правда. Подумав, каким должен быть девиз этого концерта, мы предлагаем вам поддержать очень незамысловатую формулу: «Братство дороже всякого богатства», – рассказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Рядом на сцене белорусские и российские исполнители, а еще творческие коллективы, ансамбли, хоры и танцоры. В зале аншлаг. Артистам в унисон аплодировали шесть тысяч зрителей.



«Отлично! Все очень нравится, долго ждали этого момента», – поделилась гостья праздника.

«Замечательное настроение, мы специально приехали на этот концерт из России, из Башкортостана. Изумительное настроение», – рассказал гость фестиваля.

На улицах города весь день шли народные гулянья. Белорусские и российские умельцы демонстрировали свое мастерство. Олега Шамро, например, изготавливает изделия из бересты уже 30 лет.

«Здесь два слоя бересты, чтобы вырезать один треугольничек, надо четыре раза нажать резцом. То есть здесь идет просто резьба по кругу. Здесь нужна и усидчивость, и внимательность», – рассказал ремесленник Олег Шамро.

Уже прошла жеребьевка взрослого конкурса эстрадной песни. Участники вытянули номера на каждый из двух дней вокального состязания. Белорус Валерий Чучман выступит на экваторе шоу.

«В первый конкурсный день я буду петь композицию Валерия Шмата «Купала – зорка Беларуси». Во второй конкурсный день я буду петь итальянское произведение», – рассказал участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2024» Валерий Чучман.

Первой же выступит участница из Венесуэлы. По правилам конкурса она должна исполнить песню на одном из славянских языков. Девушка готовилась несколько месяцев.

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