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Минск присоединился к республиканскому велопробегу

13.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск присоединился к республиканскому велопробегу
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минчане присоединились к республиканскому велопробегу. Он посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и празднику Собора Белорусских святых. Велопробег стартовал в начале этой недели в Брестской крепости, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Отец Михаил служит в храме Серафима Саровского в Бресте. Каждый день он переживает за души прихожан, а в этот раз думает, не устанут ли участники велопробега. Всего за шесть суток, несмотря на зной, уже преодолели почти 500 километров. В пути останавливались, чтобы отдохнуть и подкрепиться. А еще почтили память героев Великой Отечественной войны у мемориалов.

«Когда мы приезжаем на памятные места, мы читаем те фамилии, видим то количество людей, которые погибли, освобождая нашу землю, то жара теряет свое значение, если честно. Это не пафосные слова. Так оно и есть на самом деле», – рассказал священник храма Серафима Саровского в Бресте Отец Михаил.

Брестская крепость, братские могилы, мемориальный комплекс «Тростенец», Партизанский проспект и храм-памятник в честь Всех Святых. Маршрут организаторы составили так, что все объекты связаны с подвигом в Великой Отечественной войне.

«У нас в Беларуси есть много знаковых мест, тех мест, которые просто кричат о человеческой трагедии, о человеческой боли. Мне кажется, что память должна быть бесконечной. Ее не бывает много. Мы белорусы, люди, которые являютя наследниками Победы, должны приходить в эти знаковые места», – рассказала депутат Минского совета депутатов Наталья Воронова.

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Финальная точка велопробега – храм в честь Всех Святых. Жанна Шидловская из Гродненской области приехала к нему одной из первых. Посвятила этот финиш советским солдатам, которые сражались за Беларусь.

«Мы пойдем в храм помолимся за тех, кто пал в годы Великой Отечественной войны», – рассказала жительница Гродненской области Жанна Шидловская.

На протяжении маршрута состав участников постоянно увеличивался. Поскольку к велопробегу присоединялись жители других районов. Всего же финишировали более 100 человек.



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Теги: Брест
 
 
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Он посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и празднику Собора Белорусских святых.
 
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