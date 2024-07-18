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Ураган в Минске: ведется ликвидация последствий стихии

18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ураган в Минске: ведется ликвидация последствий стихии
 Фото: МТРК «Мир»

Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой инспектирует работы по устранению последствий урагана в Гомельской области. Тысячи специалистов по всей стране ликвидируют разрушения, которые нанесла стихия в конце прошлой недели, передает телеканал «МИР 24».

Лесной фонд поврежден на 16 тысячах гектаров по всей стране. Разбор буреломов уже начался. Привлекли и дополнительную технику. Эти работы передадут в распоряжение областных властей. Такое решение принял глава государства. Больше всего от стихии пострадала Гомельская область. Более тысячи населенных пунктов оказались обесточены. На помощь в ликвидации последствий непогоды выдвинулись специалисты из других регионов.

«33% всех потребителей области остались без света фактически в одну минуту. И понятно, что по щелчку пальцев запустить всю эту систему снова было сложно. Поэтому понадобилось определенное время, учитывая опыт наших энергетиков и последнюю, наработанную именно в этой отрасли систему предупреждения и борьбы с такими негативными последствиями. Этот опыт очень пригодился, учитывая, что пострадали все виды и типы линий электропередач, выбиты трансформаторные подстанции. Поэтому здесь пришлось перебрасывать фактически со всей республики дизель-генераторы», – рассказал глава Администрации Президента республики Беларусь.


Ветер снес крыши более чем с трех тысяч домов по всей стране. Некоторые города на время остались без воды. Сейчас водоснабжение почти полностью восстановили. Работники спецслужб помогают одиноким пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья: привозят еду и воду. Профсоюзы помогают пострадавшим материально. Президент Беларуси Александр Лукашенко держит ход восстановительных работ на личном контроле.

Пострадали от урагана и поля. В Мозырьском районе ветер пригнул к земле колосья зерновых. Теперь их надо успеть убрать до следующих дождей. Тогда урожай удастся сохранить с наименьшими потерями.

Ранее сообщалось, что жертвами мощного шторма в Беларуси стали шесть человек.



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Последствия непогоды в Беларуси: ход восстановительных работ лично контролирует президент.
 
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