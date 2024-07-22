Сам себя в беде не брошу никогда: как действовать в экстремальной ситуации?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спасение жизней – целая наука, требующая тщательной подготовки. Для сотрудников МЧС каждая чрезвычайная ситуация, как экзамен на прочность. Но что делать, если на кону жизнь человека, а помощь не подоспела вовремя? Тогда важно вспомнить правила ОБЖ и действовать оперативно самостоятельно.

Экстремальные случаи возникают нередко. Особенно с возгоранием машин. Поэтому важно помнить некоторые моменты, чтобы обезопасить себя. Огнетушитель в машине – вещь обязательная. В основном это емкости на два или четыре литра. Необходимо строго следить за сроком годности и вовремя менять на новый. Например, хорошо справляется с огнем порошковый огнетушитель. Он может моментально потушить горящий двигатель. Главное – увидеть очаг возгорания и направить всю мощь в самый эпицентр.





Не стоит забывать и о правилах оказания первой медицинской помощи. Спасать жизни в непредвиденных обстоятельствах – полезный навык.

Наталья с детства мечтала стать врачом. Шестнадцать лет назад она пришла на работу в МЧС и в первый же день столкнулась с реалиями этой профессии: «Я сразу оказывала первую помощь. Была рубленая рана, сильная артериальное кровотечение».

Чтобы научиться азам первой медицинской помощи, сотрудники МЧС используют симулятор. Он подсказывает, насколько верно производит прямой массаж сердца спасатель.

Техника сложная, нужно сделать два вдоха и тридцать нажиманий. Необходимо 4-5 циклов. После этого необходимо проверить пульс и дыхание. Если жизненные показатели отсутствуют – необходимо продолжить делать искусственное дыхание. И так до приезда скорой помощи.





Иногда действовать приходится и в совсем неожиданных обстоятельствах. Одно из таких – аварийная посадка самолета. Случай редкий, но важно быть готовым ко всему.

Илья Скорупич работает спасателем 10 лет. Начинал с начальника дежурной смены. Выезжал на пожары.

Сегодня Илья работает в центре подготовки спасателей. Обучает пилотов и стюардесс действовать в чрезвычайных ситуациях. Курсы занимают три дня и затем – экзамен. Обучение проходит на специальном тренажере. Он может моделировать с десяток ситуаций. Задымление, сломанное шасси при посадке, возгорание и т.д. Для большего страха включают звуки паники пассажиров. На психику влияют световыми индикаторами.

«Необходимо, во-первых, сохранять спокойствие, оставить личные вещи, ничего с собой не брать и четко следовать командам летного состава командира воздушного судна и бортпроводникам. Что касается самого передвижения по салону, необходимо держаться за полки», – рассказывает об основных правилах Илья.

Аварийный выход из самолета тоже часть обучающего проекта. Одно дело знать теорию, на практике все не так просто. В полете аварийный выход заблокирован. Открыть дверь даже намеренно – не получится. Все блокировки снимаются пилотом только в случае опасности и когда вы на земле.





Константин 24 года в профессии. На его счету двадцать спасённых жизней. Он мастер своего дела и в карьере были не только пожары. Случалось, что и котика с дерева просили снять.





«У нас есть четкий распорядок дня, начиная с приема дежурства и заканчивая сменой. Все расписано по часам», – поделился Константин.

Его рабочий костюм выдерживает в огне до четырехсот градусов. У спасателя есть девять минут, чтобы войти в горящее помещение, оценить обстановку и выйти. В среднем вес такого обмундирования 24 килограмма.





Надувной тренажер имитирует приземление на воду. Всё, как в реальной ситуации. «Мы ждем команды капитана и бортового экипажа о том, что необходимо достать спасательные жилеты и выходить. Приводятся они в действие только по выходу на крыло», – пояснил преподаватель кафедры специальной подготовки Илья Скорупич.

Надеваем жилет и не забываем затяжной ремень на поясе. Без него спасательное средство в воде может соскользнуть. На крыло пассажиры выходят по одному. За это отвечают члены команды. Исключение – ребёнок, его вы держите за руку и потом помогаете надуть спасательный жилет.

«И уже в таком положении можно нам прыгать на воду», – говорит Илья.





Жилет держит на воде отлично. Даже если вы не умеете плавать он с лёгкостью вернёт вас на поверхность.

Тушить пожар, делать искусственное дыхание или прыгать с крыла самолета в воду – ситуации могут быть разные. Подготовиться ко всему невозможно. Главное – советуют спасатели, постараться не паниковать. И если сами не в силах помочь себе и окружающим, вызывайте профессионалов, они точно знают, что делать.

Фотограф: Александр Бондарев, Павел Климашкин