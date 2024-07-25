Путин и Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Путин встретил Александра Лукашенко на Валааме. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом , передает «МИР 24».

Вместе президенты посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери. Владимир Путин и ранее бывал здесь, а теперь сделал это с президентом Беларуси. Потом главы государств подошли к Романовскому скиту, а далее отправились на переговоры. Встреча проходит в закрытом формате.