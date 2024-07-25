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Путин и Лукашенко посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери

25.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Путин встретил Александра Лукашенко на Валааме. Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, передает «МИР 24».

Вместе президенты посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери. Владимир Путин и ранее бывал здесь, а теперь сделал это с президентом Беларуси. Потом главы государств подошли к Романовскому скиту, а далее отправились на переговоры. Встреча проходит в закрытом формате.



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Белорусский лидер находится в России с рабочим визитом.
 
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