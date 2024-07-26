Путин и Лукашенко прогулялись по Валааму. О чем говорили президенты в неформальной обстановке?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прогулялись по острову Валаам. Их неформальное общение на Ладожском озере длится уже второй день, передает «МИР 24».

У президента Беларуси это рабочий визит, в ходе которого главы государств планируют обсудить отношения двух стран и продвижение союзных проектов. Лидеры России и Беларуси посетили часовню Валаамской Иконы Божией Матери, полюбовались пейзажем и обсудили особенности жизни на острове. Поговорили о погоде и о климате. Александру Лукашенко на Валааме показали дерево, посаженное ранее президентом России.