|
Путин и Лукашенко прогулялись по Валааму. О чем говорили президенты в неформальной обстановке?
26.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко прогулялись по острову Валаам. Их неформальное общение на Ладожском озере длится уже второй день, передает «МИР 24».
У президента Беларуси это рабочий визит, в ходе которого главы государств планируют обсудить отношения двух стран и продвижение союзных проектов. Лидеры России и Беларуси посетили часовню Валаамской Иконы Божией Матери, полюбовались пейзажем и обсудили особенности жизни на острове. Поговорили о погоде и о климате. Александру Лукашенко на Валааме показали дерево, посаженное ранее президентом России.
Накануне
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне лидеры России и Беларуси провели переговоры в закрытом формате.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)