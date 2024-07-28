Крепость и люди, стоявшие насмерть: к 80-летию со дня освобождения Бреста

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Брестская крепость стала символом несгибаемого мужества, стойкости и доблести советских воинов, а ее стены – настоящим холстом для многочисленных посланий, оставленных солдатами в последние минуты перед гибелью. Одной из известнейших стала надпись: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина! 20/VII-41». Из всех городов Советского Союза именно Бресту выпала судьба принять первый бой с немецкими захватчиками в 1941 году. 80 лет назад – 28 июля 1944-го – город был освобожден войсками I Белорусского фронта. Корреспондент MIR24.TV вспоминает, как велась героическая оборона Брестской крепости и как освобождали Брест, а также рассказывает о последнем защитнике Брестской крепости.

Роковое 22 июня

Ранним утром 22 июня 1941 года немецкие войска перешли границу СССР. Одними из первых сражаться за Родину стали защитники Брестской крепости. К началу Великой Отечественной войны здесь размещались части 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-й Краснознаменный пограничный отряд, 132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД, части окружного подчинения, военные госпитали, проживали здесь и семьи командного и начальствующего состава. Таким образом, в крепости 22 июня по примерным подсчетам было около 7-9 тысяч бойцов и командиров.

Штурм крепости и города Бреста, захват мостов через реки Западный Буг и Мухавец были поручены 45-й пехотной дивизии генерал-майора Фрица Шлипера. Всего в штурме участвовало около 20 тысяч человек.

Немцы понимали, что Брестскую крепость придется брать пехотой, без танков, поскольку ее окружали леса, болота, речные протоки и каналы. К концу 22 июня дивизия должна была продвинуться на 7-8 километров вглубь советской территории. На взятие крепости им отводилось не более 8 часов.

Немцы действовали решительно и точечно. Огнем с воздуха фашисты, в первую очередь, уничтожили водопровод и склады, прервали связь. Второй удар – по гарнизону. Большая часть строений крепости оказалась разрушена, но не полностью. Овладев Брестской крепостью, германские войска получили доступ к стратегическим объектам – они заняли важное шоссе и большой узел дорог. К 24 июня немцы заняли Тереспольское и Волынское укрепления на западном и южном островах.

Оставалось только сломить дух и сопротивление гарнизона. И вот это оказалось самым сложным. Намного позже, разбирая документы, захваченные в немецком архиве, советские офицеры найдут важный документ. Гитлеровцы рассказывали о ходе боев за Брестскую крепость и об исключительном мужестве, стойкости и упорстве ее защитников.

Героическая оборона

Оборона сосредоточилась в Кобринском укреплении и цитадели. Гарнизон, состоявший из малочисленных по сравнению с противном подразделений, не только оборонялся, но и неоднократно контратаковал.

29-30 июня враг предпринял общий штурм Брестской крепости и захватил многие укрепления, в том числе Восточный форт. После этого боевые действия носили в основном очаговый характер.

Гитлеровские войска пытались всячески сломить сопротивление, в том числе применяли зажигательные боеприпасы и слезоточивый газ. Авиация бомбила их 500-килограммовыми бомбами. Была даже сброшена 1800-килограммовая бомба, которая попала в угол стены крепости. Мощный удар потряс страшной детонацией буквально весь Брест.

Историк, преподаватель, автор научных статей по Отечественной истории XX века Анатолий Сивов уточняет, что при штурме, помимо обычной артиллерии и авиации, немцы использовали одно из самых крупных орудий того времени – это 600-мм мортира «Карл», которое планировалось задействовать при осадах и штурмах советских укреплений.

«Как указывали позднее исследователи обороны крепости, только следы от попаданий его снарядов, найденных на местах обороны, оставляли воронки диаметром 15 метров с глубиной около 5 метров. Части, находившиеся в крепости, были блокированы сильнейшим артиллерийским огнем и лишены возможности выхода, однако белого флага немецко-фашистским захватчикам никто из советских бойцов выбрасывать не собирался. Более того, мужество советских бойцов сковало немецкую 45 пехотную дивизию XII корпуса, которая была вынуждена использоваться в боях на самой границе», – говорит историк.

Также известно, что у Гитлера лежал на столе кирпич из Брестской крепости, который был доставлен как символ масштабного сопротивления, с которым столкнулись немецкие войска.

«Гитлер рассчитывал, что многонациональный состав советского государства станет одним из его уязвимых мест. Однако, стоит отметить, гарнизон крепости составляли представители самых разных советских республик, выполнившие свой долг перед Родиной до конца», – отметил историк, преподаватель, автор научных статей по Отечественной истории XX века Анатолий Сивов.

Героическая оборона Брестской крепости продолжалась в течение месяца:

Первый период – с 22 по 30 июня, когда ожесточенные, кровопролитные бои шли на всех укреплениях крепости. С 29 по 30 июня состоялся генеральный штурм крепости.

Второй период – с 1 по 20 июля. Последние очаги сопротивления, когда сопротивление продолжали воины-одиночки.

Советские солдаты продолжали отчаянное сопротивление, но понимали: живыми им уже не выйти. Крепость и люди стояли насмерть! Майор Гаврилов был пленен одним из последних, на 32-й день войны – 23 июля 1941 года. Он пережил плен, был освобожден советскими войсками в мае 1945 года в концлагере Маутхаузен, уволен в запас в ходе послевоенного сокращения армии. Комиссар Фомин был расстрелян немцами, капитан Зубачев умер в плену.

Он был ранен, ослеп, но шел с гордо поднятой головой!

9 июня 2012 года в Назрани открыли памятник последнему защитнику Брестской крепости Умат-Гирею Артагановичу Барханоеву. На нем Барханоев изображен в полный рост в форме с оружием в руках. Доподлинно неизвестно, но говорится, что Барханоев был раненым, слепым, но все равно продолжал до последнего сражаться.

Позади героя сооружен фрагмент обстрелянной немецким врагом стены Брестской крепости. Здесь же установлена мемориальная доска: «В защите Брестской крепости участвовало 90 уроженцев Ингушетии. Последний защитник Брестской крепости лейтенант Барханоев Умат-Гирей Артаганович». Рядом с этой надписью размещены еще две таблички с именами 90 защитников Брестской крепости из Ингушетии. С обратной стороны памятника высечены слова: «Мы дали клятву. Умрем, но из крепости не уйдем», «Слава Кавказу! Назрань, Грозный. Прощайте, родные!», «Умрем, но не сдадимся. Ангушт», «Прощай, Родина. 20/VIII.41».

О том, кто же стал последним защитником Брестской крепости, ходят споры до сих пор. Историки Ингушетии считают, что им был Барханоев. В основном эксперты ссылаются на рассказ бывшего эсэсовского офицера, литовца Станкуса Антанаса. Он провел 25-летнее заключение в советском лагере строго режима.

Из его воспоминаний становится ясно, что немцы несли потери, так как оставшиеся защитники выходили из крепости в штыковые атаки. Многие из них были с типично кавказскими лицами. Некоторые были ранены, ослепли, в драных лохмотьях и исхудавшие. Удивляло, что даже в таком изнуренном состоянии советские солдаты продолжали драться – никто из них не хотел сдаваться.

Одиночная стрельба из крепости была слышна до начала августа, но все же сопротивление было подавлено. Немцы стали исследовать подвалы. Живых людей они не находили, зачастую трупы. Убедившись, что Брестская крепость полностью взята, гитлеровская дивизия готовилась к новому наступлению. Генерал-майор дивизии, где служил Антанас, поздравлял с успешной операцией по ликвидации защитников Брестской крепости.

В это время из подвала вышел советский офицер… Он был ранен, ослеп, но шел с гордо поднятой головой! Все застыли от ужаса. Советский офицер дошел до воронки от снаряда и остановился. Немецкий генерал и все немецкие дивизии отдали честь последнему защитнику Брестской крепости.

«Красноармейский офицер вынул из кобуры пистолет, выстрелил себе в висок. Он упал. Вздох прошел по плацу. Мы стояли, пораженные увиденным, пораженные мужеством этого человека. Когда проверили документы – партийный и военный билеты – узнали, что он уроженец ЧИАССР, старший лейтенант пограничных войск. Фамилию его я запомнил – Барханоев. Нам приказали похоронить его с подобающими воинскими почестями. Он был погребен под оружейный салют…», – рассказывал Станкус Антанас.

Крепость герой «Брест»

В районе Бреста гитлеровцы создали мощный глубоко эшелонированный укрепленный район, насыщенный дотами, дзотами и другими укреплениями долговременной и полевой фортификации, связанными между собой ходами сообщения. Это была хорошо организованная оборона, прикрытая минными полями и проволочными заграждениями. Все дороги, ведущие в город с северо-востока, были заминированы. В систему обороны были включены и форты Брестской крепости. Во время оккупации фашисты уничтожили в городе 40 тысяч мирных жителей и полностью разрушили его экономику.

Освобождение Бреста стало частью Люблинско-Брестской операции, которая проходила с 18 июля по 2 августа 1944 года. Ее осуществили войска I Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.

«Мы готовились к боям тщательно. Составлению плана предшествовала большая работа на местности. В особенности на переднем крае. Приходилось в буквальном смысле слова ползать на животе. Изучение местности и состояния вражеской обороны убедило меня в том, что на правом крыле фронта целесообразно нанести два удара с разных участков... Это шло вразрез с установившимся взглядом, согласно которому при наступлении наносится один главный удар, для чего и сосредотачиваются основные силы и средства. Принимая несколько необычное решение, мы шли на известное распыление сил, но в болотах Полесья другого выхода, а вернее сказать – другого пути к успеху операции у нас не было...», – писал в своих мемуарах Константин Рокоссовский.

В сообщении Советского информбюро говорилось, что «только на подступах к Бресту противник потерял убитыми свыше 3000 солдат и офицеров. Подбито и сожжено 27 немецких танков и самоходных орудий. Захвачено 6 паровозов, 240 вагонов с боеприпасами, эшелон с продовольствием и 30 цистерн с бензином. Западнее Бреста наши войска окружили три дивизии немцев».

Благодаря успешному завершению Люблин-Брестской операции оккупанты были изгнаны с территории Беларуси. Бойцы и командиры Красной армии прошли с боями 260 километров и захватили очень важные плацдармы на Висле. Это создало благоприятные условия для дальнейшего разгрома войск противника на Варшавском направлении и стало прологом полного освобождения территории Польши.

Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Бреста, приказом ВГК от 28 июля 1944 года объявлена благодарность и в Москве дан салют. 47 особо отличившихся в боях частей и соединений 1-го Белорусского фронта удостоены почетного названия «Брестские».

Спустя более 20 лет после освобождения Бреста – 8 мая 1965 года – крепость получила звание «Крепость герой». А в 1971-м крепость стала мемориальным комплексом. Его центральным объектом является монумент «Мужество», где размещены рельефные композиции, представляющие отдельные эпизоды бесстрашной борьбы защитников крепости.