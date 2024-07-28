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Брест 1944. Освобождение
28.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusБрест 1944. Освобождение" height="100%" width="670">
Немцы оккупировали Брест ранним утром 22 июня 1941 года. До последнего не сдавались военкомат, железнодорожный вокзал и Цитадель. Центральное укрепление Брестской крепости отражало противника больше месяца. Нередко солдатам приходилось сражаться с немцами врукопашную. Через несколько лет за героическую оборону ей будет присвоено звание «Крепость-герой».
Как только немцы вошли в город Брест, началась перепись населения. Вычисляли евреев. Нацию угнетали и эксплуатировали. Им запрещали торговать, здороваться с другими жителями города, ходить по тротуарам. Фактически евреи были лишены любых прав. В Бресте для них функционировало гетто, границы которого сегодня проходят по современным улицам Советская, Кирова, Маяковского и проспекту Машерова. Неспешным шагом всю территорию можно было обойти всего лишь за полчаса.
План Люблинско-Брестской операции был утвержден 8 июля 1943 года. Большая часть мирного населения сумела покинуть город по предупреждению подпольщиков. 28 июля Брест перешел в руки солдат Красной армии.
Он был разрушен на 50 процентов. Из 63 тысяч населения довоенного города в живых осталось всего 15 тысяч человек.
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