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Брест 1944. Освобождение

28.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: © МТРК «Мир»

Немцы оккупировали Брест ранним утром 22 июня 1941 года. До последнего не сдавались военкомат, железнодорожный вокзал и Цитадель. Центральное укрепление Брестской крепости отражало противника больше месяца. Нередко солдатам приходилось сражаться с немцами врукопашную. Через несколько лет за героическую оборону ей будет присвоено звание «Крепость-герой».

«Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» – писали на стенах умирающие защитники Брестской крепости.

Как только немцы вошли в город Брест, началась перепись населения. Вычисляли евреев. Нацию угнетали и эксплуатировали. Им запрещали торговать, здороваться с другими жителями города, ходить по тротуарам. Фактически евреи были лишены любых прав. В Бресте для них функционировало гетто, границы которого сегодня проходят по современным улицам Советская, Кирова, Маяковского и проспекту Машерова. Неспешным шагом всю территорию можно было обойти всего лишь за полчаса.

«Из 18 тысяч евреев, которые были в городе, в живых осталось всего 19 человек. Община была полностью уничтожена», – рассказывает старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея Олег Анисимов.

План Люблинско-Брестской операции был утвержден 8 июля 1943 года. Большая часть мирного населения сумела покинуть город по предупреждению подпольщиков. 28 июля Брест перешел в руки солдат Красной армии.

Он был разрушен на 50 процентов. Из 63 тысяч населения довоенного города в живых осталось всего 15 тысяч человек.

Подробности смотрите в документальном фильме к 80-летию освобождения белорусского города.



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Теги: Брест
 
 
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