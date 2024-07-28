Работники СМИ поборолись за медали на спартакиаде в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошла традиционная спартакиада СМИ . Журналисты и работники масс-медиа вместо пресс-центров встречаются на спортплощадках. В соревнованиях приняло участие и представительство телерадиокомпании «МИР» в Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.



Вместо гонки за новостями – битва за спортивные рекорды. В этом году в спартакиаде СМИ 20 команд. Это национальные и региональные ведомства со всей страны. Старт соревнованиям дали торжественно и громко.

Спортивный дух «МИРовой» команды объединил всех рекламщиков, журналистов, экономистов, технических специалистов. Участвуют во всех дисциплинах. Всего их семь.

«Настроение боевое, я участвую в настольном теннисе и в дартсе. Готовилась много часов, не один месяц, с начала лета, очень хочется показать результат», – рассказала редактор студии Радио «Мир» в Беларуси Татьяна Морозова.

Общий зачет открывают легкоатлеты. Соревнуются и спортсмены, и болельщики. И сразу первая победа. Дистанцию в полтора километра Виктория Петренко пробежала за 1 минуту 45 секунд.

«Поддержке спасибо! Очень помогли. Сестра прибежала на половине дистанции, если бы не начала кричать, мне казалось, я остановлюсь вовсе», – рассказала специалист по рекламной коммуникации отдела рекламы Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Виктория Петренко.

В состязаниях участвуют все и руководители, и подчиненные. Жюри поблажек не дает: смотрит только на способности. Мария Янская дебютировала на спартакиаде в игре в дартс. Результат превзошел все ожидания.

«Я знала один маленький секрет: нужно смотреть вот туда, в ту точку, куда ты хочешь попасть, и не двигать телом. Почти все получилось», – рассказала заместитель директора Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Мария Янская.