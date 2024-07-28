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Работники СМИ поборолись за медали на спартакиаде в Беларуси
28.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошла
Спортивный дух «МИРовой» команды объединил всех рекламщиков, журналистов, экономистов, технических специалистов. Участвуют во всех дисциплинах. Всего их семь.
Общий зачет открывают легкоатлеты. Соревнуются и спортсмены, и болельщики. И сразу первая победа. Дистанцию в полтора километра Виктория Петренко пробежала за 1 минуту 45 секунд.
В состязаниях участвуют все и руководители, и подчиненные. Жюри поблажек не дает: смотрит только на способности. Мария Янская дебютировала на спартакиаде в игре в дартс. Результат превзошел все ожидания.
«Круто выбраться в свой выходной со своими товарищами, коллегами, с которыми проводишь так много времени вместе. Сейчас еще в неформальной обстановке мы можем провести это время с пользой», – рассказал видеоинженер студии телевидения Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Дмитрий Талюк.
Спартакиада СМИ объединила больше 500 участников. Соревнования продолжатся и завтра. Победителям -кубки, медали, дипломы и денежные призы.
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В соревнованиях приняло участие представительство телерадиокомпании «МИР» в Беларуси.
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