ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Работники СМИ поборолись за медали на спартакиаде в Беларуси

28.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работники СМИ поборолись за медали на спартакиаде в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси прошла традиционная спартакиада СМИ. Журналисты и работники масс-медиа вместо пресс-центров встречаются на спортплощадках. В соревнованиях приняло участие и представительство телерадиокомпании «МИР» в Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Вместо гонки за новостями – битва за спортивные рекорды. В этом году в спартакиаде СМИ 20 команд. Это национальные и региональные ведомства со всей страны. Старт соревнованиям дали торжественно и громко.

Спортивный дух «МИРовой» команды объединил всех рекламщиков, журналистов, экономистов, технических специалистов. Участвуют во всех дисциплинах. Всего их семь.

«Настроение боевое, я участвую в настольном теннисе и в дартсе. Готовилась много часов, не один месяц, с начала лета, очень хочется показать результат», – рассказала редактор студии Радио «Мир» в Беларуси Татьяна Морозова.

Общий зачет открывают легкоатлеты. Соревнуются и спортсмены, и болельщики. И сразу первая победа. Дистанцию в полтора километра Виктория Петренко пробежала за 1 минуту 45 секунд.

«Поддержке спасибо! Очень помогли. Сестра прибежала на половине дистанции, если бы не начала кричать, мне казалось, я остановлюсь вовсе», – рассказала специалист по рекламной коммуникации отдела рекламы Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Виктория Петренко.

В состязаниях участвуют все и руководители, и подчиненные. Жюри поблажек не дает: смотрит только на способности. Мария Янская дебютировала на спартакиаде в игре в дартс. Результат превзошел все ожидания.

«Я знала один маленький секрет: нужно смотреть вот туда, в ту точку, куда ты хочешь попасть, и не двигать телом. Почти все получилось», – рассказала заместитель директора Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Мария Янская.

Самые успешные теннисисты мира
Девушки впервые заработали больше мужчин
В спорте, как с любым информационным продуктом, важна сплоченность коллектива. Ее команда волейболистов добивалась неделями упорных тренировок.

«Круто выбраться в свой выходной со своими товарищами, коллегами, с которыми проводишь так много времени вместе. Сейчас еще в неформальной обстановке мы можем провести это время с пользой», – рассказал видеоинженер студии телевидения Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Дмитрий Талюк.

Спартакиада СМИ объединила больше 500 участников. Соревнования продолжатся и завтра. Победителям -кубки, медали, дипломы и денежные призы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В соревнованиях приняло участие представительство телерадиокомпании «МИР» в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Натуральные производства, нестабильное поведение рубля и скандал с владельцами Wildberries: новости бизнеса за 22-28 июля 2024 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.07.2024
Mir24.TV Belarus
28.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика