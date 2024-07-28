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Цитадель и ее герои: как сложились судьбы защитников Брестской крепости

28.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Виктор Драчев/ТАСС

28 июля 1944 года бойцы Красной армии освободили Брестскую крепость от немецкого-фашистских захватчиков. Самый западный город Беларуси дольше всех находился в оккупации. Судьбы героев Брестской крепости сложились по-разному, а участь самой цитадели не менее драматична, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Строить Брестскую крепость начали еще в 1833 году. Неспокойная политическая и военная обстановка в Европе вынудила Российскую империю укреплять свои западные рубежи. В 1918 году в цитадели подписали Брестский мир. По итогам Первой мировой войны крепость на 21 год перешла сначала под контроль немцев, а затем поляков.

Григорий Сокольников и Рихард фон Кюльман – подписанты мирного договора от Советской России и Германии. На стене знаменитая надпись Троцкого: «Ни мира, ни войны».

Во время Второй мировой Брестскую крепость бомбили дважды. Уже 2 сентября 1939 года ее атаковали немцы. Через три недели боев цитадель была возвращена Советскому Союзу. Но относительное затишье длилось менее двух лет.

Начало Великой Отечественной войны
Воспоминания очевидцев
22 июня 1941 года в 4:15 утра на крепость обрушился шквал из четырех тысяч артиллерийских снарядов. 45-я пехотная дивизия Вермахта рассчитывала взять цитадель к полудню.

В первые часы боя люди и техника выезжали через северные ворота Брестской крепости. Но к 9:00 враг замкнул кольцо вокруг крепости. Четыре тысячи бойцов и тысяча гражданских оказались заблокированы в цитадели.

Рядовой Михаил Масютин уничтожает штабные документы. После его накроет снаряд. Капитан Зубачев получит ранение и попадет в плен. Погибнет в концлагере под Нюрнбергом в 1944 году. Полковой комиссар Ефим Фомин будет расстрелян вместе с другими евреями.

Непросто сложится и судьба последнего выжившего защитника крепости Петра Гаврилова, который спасся из немецкого плена. После войны 45-летний Петр Гаврилов прошел так называемую фильтрацию. Фактов сотрудничества с немцами не нашли, но из компартии исключили. Всех званий и наград лишили. В родной деревне его встретили настороженно. Бывшего военнопленного даже в колхоз не брали. Трудился чернорабочим. И только спустя 12 лет после войны был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».

В начале 1950-х годов судьбой Брестской крепости заинтересовался военный журналист и писатель Сергей Смирнов. Он стал разыскивать очевидцев. Но это было непросто. Люди, прошедшие плен и послевоенную фильтрацию, неохотно вспоминали прошлое. На Государственном радио он создал цикл передач «В поисках героев Брестской крепости». Сергей Смирнов лично рассказал истории, которые узнавал от очевидцев. Говорят, что программы были настолько популярны, что улицы пустели во время эфира.

Историю подвига защитников цитадели Смирнов восстанавливал по крупицам. Все было не зря. В 1965 году, спустя 20 лет после Великой Победы, Брестской крепости присвоили звание Крепость-герой. Наравне с двенадцатью городами-героями Советского Союза.

Без связи и электричества, без воды и еды защитники Брестской крепости держали оборону 32 дня.



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Без связи и электричества, без воды и еды бойцы Красной армии держали оборону 32 дня.
 
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