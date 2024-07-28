Цитадель и ее герои: как сложились судьбы защитников Брестской крепости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Виктор Драчев/ТАСС

28 июля 1944 года бойцы Красной армии освободили Брестскую крепость от немецкого-фашистских захватчиков. Самый западный город Беларуси дольше всех находился в оккупации. Судьбы героев Брестской крепости сложились по-разному, а участь самой цитадели не менее драматична, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Строить Брестскую крепость начали еще в 1833 году. Неспокойная политическая и военная обстановка в Европе вынудила Российскую империю укреплять свои западные рубежи. В 1918 году в цитадели подписали Брестский мир. По итогам Первой мировой войны крепость на 21 год перешла сначала под контроль немцев, а затем поляков.

Григорий Сокольников и Рихард фон Кюльман – подписанты мирного договора от Советской России и Германии. На стене знаменитая надпись Троцкого: «Ни мира, ни войны».

Во время Второй мировой Брестскую крепость бомбили дважды. Уже 2 сентября 1939 года ее атаковали немцы. Через три недели боев цитадель была возвращена Советскому Союзу. Но относительное затишье длилось менее двух лет.

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