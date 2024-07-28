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Цитадель и ее герои: как сложились судьбы защитников Брестской крепости
28.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
28 июля 1944 года бойцы Красной армии
Строить Брестскую крепость начали еще в 1833 году. Неспокойная политическая и военная обстановка в Европе вынудила Российскую империю укреплять свои западные рубежи. В 1918 году в цитадели подписали Брестский мир. По итогам Первой мировой войны крепость на 21 год перешла сначала под контроль немцев, а затем поляков.
Григорий Сокольников и Рихард фон Кюльман – подписанты мирного договора от Советской России и Германии. На стене знаменитая надпись Троцкого: «Ни мира, ни войны».
Во время Второй мировой Брестскую крепость бомбили дважды. Уже 2 сентября 1939 года ее атаковали немцы. Через три недели боев цитадель была возвращена Советскому Союзу. Но относительное затишье длилось менее двух лет.
В первые часы боя люди и техника выезжали через северные ворота Брестской крепости. Но к 9:00 враг замкнул кольцо вокруг крепости. Четыре тысячи бойцов и тысяча гражданских оказались заблокированы в цитадели.
Рядовой Михаил Масютин уничтожает штабные документы. После его накроет снаряд. Капитан Зубачев получит ранение и попадет в плен. Погибнет в концлагере под Нюрнбергом в 1944 году. Полковой комиссар Ефим Фомин будет расстрелян вместе с другими евреями.
Непросто сложится и судьба последнего выжившего защитника крепости Петра Гаврилова, который спасся из немецкого плена. После войны 45-летний Петр Гаврилов прошел так называемую фильтрацию. Фактов сотрудничества с немцами не нашли, но из компартии исключили. Всех званий и наград лишили. В родной деревне его встретили настороженно. Бывшего военнопленного даже в колхоз не брали. Трудился чернорабочим. И только спустя 12 лет после войны был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».
В начале 1950-х годов
Историю подвига защитников цитадели Смирнов восстанавливал по крупицам. Все было не зря. В 1965 году, спустя 20 лет после Великой Победы, Брестской крепости присвоили звание Крепость-герой. Наравне с двенадцатью городами-героями Советского Союза.
Без связи и электричества, без воды и еды защитники Брестской крепости держали оборону 32 дня.
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Без связи и электричества, без воды и еды бойцы Красной армии держали оборону 32 дня.
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