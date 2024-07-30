Лукашенко о работе по реализации зарубежных договоренностей: «Никакого туризма. Должен быть результат»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Усилить работу по реализации международных договоренностей потребовал Александр Лукашенко от правительства. На совещании президент подвел итоги своих зарубежных поездок и рассказал о перспективах сотрудничества со странами ШОС и БРИКС, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



Взаимопонимание по всем вопросам – это краткий итог переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Лидеры общались на острове Валаам. В основном, в закрытом формате. По словам президента Беларуси, есть договоренности по чувствительным темам: ценообразование на нефть и предоплата за нее, утильсбор на автомобили.



Правительство же Лукашенко призвал сосредоточиться на стратегической для страны задаче: поиске новых направлений для сотрудничества в авиастроении, микроэлектронике и станкостроении.

«Мы можем для себя открыть наряду с космосом, наряду с атомной энергетикой и так далее совершенно новые компетенции. По поводу станкостроения я остроту почувствовал, когда был в Иркутске на авиастроительном заводе. Ну такой интерес к нашим станкам я просто не ожидал. Но это сегодняшний день, может даже вчерашний, наши станки. Надо двигаться вперед», – заявил президент.

Союзному государству в этом году исполнится четверть века. И к юбилею нужно прийти с конкретными результатами, подчеркнул Александр Лукашенко. В экономике они уже есть: Россия – торговый партнер номер один для Беларуси. Но выгоду от интеграции должны почувствовать и простые люди.

«Комплексно проанализировать поручалось все аспекты обеспечения равных прав граждан. Сделано немало. Но и проблем хватает. И мы почему-то их замалчиваем. Досмотры в аэропортах, неотмененный до сих пор роуминг, невозможность купить железнодорожные билеты в праздничные дни, поездов не хватает», – перечислил Лукашенко.

Еще один важный союзник Беларуси – Китай. Минск ждет с визитом премьера Госсовета КНР. Александр Лукашенко рассказал: это будет продолжение диалога с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

«На переговорах в Астане мы не трогали конкретные вопросы. На что Си Цзиньпин сказал: вы не отталкивайтесь только от переговоров со мной. Приедет премьер-министр, все конкретные вопросы в его компетенции. И мы должны их решить. Пока еще превалируют в докладах мне много разговоров, а конкретные дела некоторые не решаются», – отметил белорусский лидер.

А конкретных дел станет больше. На саммите в Астане Беларусь объявили полноправным членом ШОС. Задача правительства – подготовить стратегию работы в Организации. Для страны это перспективы в логистике, обмене опытом, инвестициях. И главное – новые рынки.

«Ну возьмите Пакистан. Премьер прямо сказал: «нас очень это интересует, нам это надо… Приедьте к нам в Пакистан». Мы договорились, что где-то в конце года я с визитом буду в Пакистане. Но к этому времени надо иметь определенные наработки. Пакистан 200 с лишним миллионов человек. Что больше надо?» – подчеркнул Александр Лукашенко.

Предстоит усилить работу по всем международным договоренностям. Они достигнуты и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии. Это итоги зарубежных поездок президента, премьер-министра и других членов правительства.

«Давайте договоримся, что роль президента, образно говоря, открыть окно. В том или ином направлении. Создать фундамент для будущих договоренностей членов правительства и премьер-министра. А уже правительство должно реализовывать договоренности. Туристических поездок быть не должно. Никакого туризма. Должен быть результат», – отметил Лукашенко.

Чтобы был результат, нужно подтянуть качество. Это прямое поручение президента промышленникам. Особый спрос будет с руководителей предприятий. Надежная техника – это успешные продажи и имидж страны.

