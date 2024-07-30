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Лукашенко о работе по реализации зарубежных договоренностей: «Никакого туризма. Должен быть результат»
30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Усилить работу по реализации международных договоренностей потребовал Александр Лукашенко от правительства. На совещании президент подвел итоги своих зарубежных поездок и рассказал о перспективах сотрудничества со странами ШОС и БРИКС, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Союзному государству в этом году исполнится четверть века. И к юбилею нужно прийти с конкретными результатами, подчеркнул Александр Лукашенко. В экономике они уже есть: Россия – торговый партнер номер один для Беларуси. Но выгоду от интеграции должны почувствовать и простые люди.
Еще один важный союзник Беларуси – Китай. Минск ждет с визитом премьера Госсовета КНР. Александр Лукашенко рассказал: это будет продолжение диалога с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.
А конкретных дел станет больше. На саммите в Астане Беларусь объявили полноправным членом ШОС. Задача правительства – подготовить стратегию работы в Организации. Для страны это перспективы в логистике, обмене опытом, инвестициях. И главное – новые рынки.
Предстоит усилить работу по всем международным договоренностям. Они достигнуты и в Африке, и в Латинской Америке, и в Азии. Это итоги зарубежных поездок президента, премьер-министра и других членов правительства.
Чтобы был результат, нужно подтянуть качество. Это прямое поручение президента промышленникам. Особый спрос будет с руководителей предприятий. Надежная техника – это успешные продажи и имидж страны.
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Лукашенко о работе по реализации зарубежных договоренностей: «Никакого туризма. Должен быть результат»
На совещании президент подвел итоги своих зарубежных поездок и рассказал о перспективах сотрудничества со странами ШОС и БРИКС.
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