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Головченко о научной отрасли Беларуси: Нужна донастройка системы

30.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Опережать время потребовал Александр Лукашенко от белорусских ученых. Президент провел встречу с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.

Комиссию создали по поручению главы государства в прошлом месяце. Она должна изучить, насколько разработки применяются на практике и каковы результаты многочисленных проектов. Также на контроле выполнение задач по импортозамещению и вклад в экономику страны.

«Мы живем в эпоху беспрецедентных возможностей развития нашей страны. Возможности колоссальные. Упустить нельзя. Без реального прорыва в науке подняться на следующую ступень будет невозможно. Наука должна опережать время, но ни в коем случае не плестись в хвосте. Дороги, жилье, образование, культура, спортивные объекты – все это будет развиваться, если обеспечим в стране наукоемкое конкурентоспособное производство», – заявил Александр Лукашенко.

Рабочая группа будет периодически докладывать президенту о результатах мониторинга. Лукашенко ждет от экспертов и предложений по решению проблем.

«Мы должны беречь и сохранять то, что создано. Для себя вижу главную сферу, в которой стоит донастроить эту систему, – это трансфер технологий. То есть переток разработок в серийное производство. По моему мнению, это связано с недостатком количества и моделей работы инжиниринговых компаний в Беларуси, которые в мире выполняют эту функцию», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Комиссия будет работать до 1 ноября. Затем результаты изучит правительство и по итогам президент примет необходимые решения для развития Академии наук.



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Ранее президент страны Александр Лукашенко провел встречу с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.
 
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