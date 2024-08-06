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Вступительная кампания в колледжи завершается в Беларуси: какие специальности в этом году в топе?

06.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вступительная кампания в колледжи завершается в Беларуси: какие специальности в этом году в топе?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В белорусских колледжах завершается вступительная кампания. Заявления подали уже более 50 тысяч человек. Для абитуриентов в стране создают и новые специальности, например, производство изделий микро- и наноэлектроники. О новациях узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Ростислав Ванян после 9 класса решил не продолжать обучение в школе. Хочет получить профессию. Он поступает на программиста. Его специальность одна из топовых. В своих силах уверен: готовился весь год.

«Мне интересно создание или форматирование различного программного обеспечения, активно изучал информатику, математику, физику и также английский», – признался абитуриент.

В столичный колледж цифровых технологий абитуриенты приходят со средним баллом выше восьми, один из самых высоких среди техникумов. Конкурс на поступление – два человека на место. Здесь обучают электроников, робототехников и других специалистов.

«В этом году у нас полностью закрыты 224 человека. Это контрольные цифры набора, и это бюджет. Продолжается приемная комиссия, она продолжает свою работу на уровне общего среднего образования и на уровне общего базового образования как платная форма получения образования», – рассказала заместитель директора Минского колледжа цифровых технологий Светлана Бондарь.

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Какие специальности предлагают абитуриентам?

Матвей Автухович надеется пройти на бюджет. Он поступает на мехатроника. Профессия новая и востребованная. Будет разрабатывать узлы, блоки и модули для роботов. Признается: конкуренты сильные.

«Интересуют точные науки. Довольно неплохо они у меня шли. И также с детства увлекаюсь всякими роботами, микросхемами», – отметил абитуриент.

В этом году в колледже новшества. Открыт набор и для абитуриентов с особенностями развития. Раньше это были только небольшие экспериментальные группы. Сейчас расширили набор. Предлагают специальности с приставкой нано-. И все связано с микроэлектроникой.

«Целевые группы набрали, ребят с расстройством аутистического сектора, тотально незрячих, ребят с нарушением речи, слуха и опорно-двигательного аппарата. При этом все они обучаются по интеллектуальным профессиям, таким как программист, микроэлектроника и нанотехнологии, робототехника», – отметил директор Минского колледжа цифровых технологий Георгий Козел.

В этом году в профтехучилищах появилось немало новых специальностей. Например, буфетчики и флористы. А в топе у абитуриентов традиционно медицина и педагогика.



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Заявления подали уже более 50 тысяч человек. В профтехучилищах появилось немало новых специальностей, например, буфетчики и флористы.
 
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