Вступительная кампания в колледжи завершается в Беларуси: какие специальности в этом году в топе?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских колледжах завершается вступительная кампания. Заявления подали уже более 50 тысяч человек. Для абитуриентов в стране создают и новые специальности, например, производство изделий микро- и наноэлектроники. О новациях узнала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Ростислав Ванян после 9 класса решил не продолжать обучение в школе. Хочет получить профессию. Он поступает на программиста. Его специальность одна из топовых. В своих силах уверен: готовился весь год.

«Мне интересно создание или форматирование различного программного обеспечения, активно изучал информатику, математику, физику и также английский», – признался абитуриент.

В столичный колледж цифровых технологий абитуриенты приходят со средним баллом выше восьми, один из самых высоких среди техникумов. Конкурс на поступление – два человека на место. Здесь обучают электроников, робототехников и других специалистов.



«В этом году у нас полностью закрыты 224 человека. Это контрольные цифры набора, и это бюджет. Продолжается приемная комиссия, она продолжает свою работу на уровне общего среднего образования и на уровне общего базового образования как платная форма получения образования», – рассказала заместитель директора Минского колледжа цифровых технологий Светлана Бондарь.

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