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«ИП не смогут определять периоды деятельности и бездействия, а выплаты вырастут в 2-3 раза». Какие еще изменения ждут бизнес в уплате взносов в ФСЗН
07.08.2024 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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В комментарии ведомства сказано, что проектом предусмотрено несколько основных нововведений:
1. Для граждан, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход (НПД)
Предусмотрено право (при изъявлении желания) доплатить взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения. Данная норма направлена на усиление мер поддержки плательщиков НПД в части формирования будущих пенсионных прав.
Так, по истечению календарного года Фондом в проактивном режиме будет рассчитана сумма взносов на пенсионное страхование, доплата которой позволит плательщику НПД сформировать «полный» страховой стаж.
Таким образом, для каждого плательщика НПД Фондом будет рассчитана сумма разницы между минимальной суммой уплаты взносов в бюджет ФСЗН на пенсионное страхование для формирования полного страхового стража и фактически уплаченной суммой на данный вид страхования в период осуществления деятельности. Однако плательщик НПД самостоятельно принимает решение о необходимости доплаты таких взносов в ФСЗН.
2. Для индивидуальных предпринимателей — плательщиков подоходного налога
Устанавливается дифференцированный порядок уплаты взносов в ФСЗН из размера минимальной заработной платы с учетом получаемого дохода. При этом учитывается чистый доход за вычетом расходов.
Для ИП, получивших доход за календарный год до 12 минимальных заработных плат (МЗП) — взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% из фактического дохода (в действующем законодательстве — не ниже чем из размера 12 МЗП).
Для ИП с доходом за календарный год от 12 МЗП до 12 средних заработных плат по республике (СЗП) — взносы в ФСЗН в размере 35% из 12 МЗП (аналогично, как в действующем законодательстве).
Для ИП с доходом за календарный год от 12 СЗП до 60 СЗП — взносы в ФСЗН в размере 35% из 24 МЗП (в действующем законодательстве — не ниже чем из размера 12 МЗП).
Для ИП с доходом за календарный год более 60 СЗП — взносы в ФСЗН в размере 35% из 36 МЗП (в действующем законодательстве — не ниже чем из размера 12 МЗП).
А вот для ИП — плательщиков единого налога сохраняется действующий порядок: взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% от МЗП за месяцы уплаты единого налога.
3. Упрощается порядок взаимодействия всех ИП с ФСЗН
Всю нагрузку по администрированию и формированию ИП как социальных, так и пенсионных прав, берет на себя Фонд соцзащиты.
Достаточно будет только оплатить сумму страховых взносов, которую Фонд по итогам календарного года сам рассчитает и выставит к оплате на основании данных МНС. Внесение информации в персучет Фонд возьмет также на себя, тем самым ИП смогут забыть про то, как заполнять и представлять форму ПУ-3 — за них это сделает Фонд, при наличии оплаты выставленной суммы. Таким образом, ИП останется только дождаться от Фонда выставленной к уплате суммы взносов и оплатить ее.
4. Для работодателей, выплачивающих заработную плату «в конвертах», и работников, получающих зарплаты «в конвертах»
Для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН — исходя из фактических выплат.
В случае установления факта выплаты заработной платы «в конвертах» для работодателей предусмотрена отмена ограничения по максимальному объекту для начисления взносов — пятикратная величина СЗП. Уплата взносов будет производиться из фактических выплат, но не ниже 1/30 пятикратной величины СЗП.
А для работников, получающих зарплату в конвертах, в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.
5. Устанавливается особый порядок расчета пени на суммы недоимки, возникшей при расчете (перерасчете) пособий по временной нетрудоспособности (беременности и родам)
С учетом новаций по расчету больничных листков, проектом предусмотрено смещение сроков расчета пени для предоставления нанимателю возможности на взыскание переплат пособий для их дальнейшего возмещения Фонду — с месяца выплаты пособия на месяц, следующий за кварталом, в котором переплачено пособие.
«Государство хочет „привязать“ размер взносов в ФСЗН для ИП к размеру его дохода»
— Среди прочих изменений, ряд касается порядка исчисления взносов в Фонд социальной защиты населения у индивидуальных предпринимателей и самозанятых, который в подавляющем большинстве будет применяться к доходам, полученным в 2025 году.
Основной посыл проекта закона — «привязать» размер взносов в ФСЗН для ИП к размеру его дохода, который определяется в соответствии Налоговым кодексом, и (или) минимальной заработной плате за периоды уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. В документе также прямо указано, что «Фонд ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, получает в Министерстве по налогам и сборам сведения о доходах индивидуальных предпринимателей за прошлый календарный год на основании заключенного с Министерством по налогам и сборам соглашения».
И здесь есть еще один важный момент: судя по проекту, у ИП больше не будет возможности самостоятельно определять периоды деятельности и бездействия. Этот вывод я делаю на основании изменений, вносимых в пункт 2 статьи 11 Закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения».
Теперь разберемся с суммами на примере данных по МЗП за 2023 год и средней зарплате (СрЗП) за 2023 год:
В таблице мы привели расчеты для лучшего понимания. Диапазоны дохода для 2025 года мы посчитали с использование величин минимальной и средней зарплат на уровне 2023 года, т.к. данных по декабрю 2024-го пока нет.
В проекте нового закона появляются и новые понятия:
Размер обязательных страховых взносов на скрытую заработную плату (вознаграждение) составляет 35% от сумм произведенных выплат, но не менее 1/30 пятикратной величины средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу установления данного факта, за каждый календарный день периода, за который выплачена скрытая заработная плата (вознаграждение).
Теперь разберемся с самозанятыми. Во-первых, напомним, что в рамках иных изменений законодательства все самозанятые, которые не являются плательщиками налога на профессиональный доход (НПД) с 1 октября 2024 года становятся плательщиками взносов в ФСЗН, и рассчитываются их взносы в размере 29% от самостоятельно установленного дохода, но не ниже чем от минимальной заработной платы, равной на данный момент 626 рублей, т.е. 181,54 рубля ежемесячно.
Однако все испугались, что и граждане, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность (СПД), являющиеся плательщиками НПД, — с 2025 года обязаны будут исчислять взносы в ФСЗН также от минимальной зарплаты. Тут мы можем пока всех успокоить: сохраняется обязательная ставка по взносам для плательщиков НПД 6% от суммы дохода, которые включены в основную ставку налога на профессиональный доход 10%.
Хотя, изменения все же есть, но они носят добровольный характер: «физические лица, самостоятельно (т.е. добровольно, — прим. Т. Д.) уплачивающие обязательные страховые взносы… граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход в порядке, предусмотренном главой 40 Налогового кодекса Республики Беларусь, в отношении взносов на государственное социальное страхование, превышающих суммы обязательных страховых взносов, включенных в налог на профессиональный доход».
Почему это важно? Частый вопрос от самозанятых: «Какой ежемесячный доход у меня должен быть, чтобы формировался трудовой стаж?» Нужно, чтобы 6%, которые платит самозанятый в ФСЗН от своего дохода, составляли такую же сумму, как платит ИП от минимальной ЗП, и тут можно оперировать годовыми величинами.
Посчитаем цифры по ИП: 626*35%*12 месяцев = 2 626,2 рубля — столько НПДшник должен заплатить в ФСЗН от своего дохода. Напомним, что у самозанятых это 6% от дохода, а это значит, что плательщику НПД надо получить за год 43 280 рублей, чтобы рабочий стаж был засчитан полностью за год или в среднем 3 606,67 рублей в месяц. Проверим: 43 280*6% = 2 629,6 рубля. Это немало, согласитесь.
Что дает нам измененное законодательство в этом смысле? Плательщики НПД, чтобы накопить заветный стаж, смогут пополнять свой «пенсионный» фонд добровольно и не ждать, пока будет получена соответствующая сумма дохода.
В целом по проекту закона можно сделать такие выводы:
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«ИП не смогут определять периоды деятельности и бездействия, а выплаты вырастут в 2-3 раза». Какие еще изменения ждут бизнес в уплате взносов в ФСЗН
После того, как в конце прошлой недели появился проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного...
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