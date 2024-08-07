«ИП не смогут определять периоды деятельности и бездействия, а выплаты вырастут в 2-3 раза». Какие еще изменения ждут бизнес в уплате взносов в ФСЗН

Источник материала: ProBusiness





После того, как в конце прошлой недели появился проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения», бизнес-сообщество успело изрядно понервничать. Особенно острые изменения должны коснуться индивидуальных предпринимателей. Хотя в документе есть новости для всех. Планируемые новшества уже прокомментировали в Минтруда. А «Про бизнес» попросил также проанализировать проект закона эксперта в области финансов и налогообложения, управляющего партнера Resolva Татьяну Дайлид. Читайте обзор документа и смотрите расчеты взносов по новым правилам.

Комментарий Минтруда: всю административную часть Фонд соцзащиты возьмет на себя

Как заявили в Минтруда, подготовленный проект закона сейчас находится на рассмотрении в профильной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Поэтому вполне возможно, что законодатели еще будут вносить изменения в документ.

В комментарии ведомства сказано, что проектом предусмотрено несколько основных нововведений:

1. Для граждан, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход (НПД)

Предусмотрено право (при изъявлении желания) доплатить взносы в бюджет Фонда социальной защиты населения. Данная норма направлена на усиление мер поддержки плательщиков НПД в части формирования будущих пенсионных прав.

Так, по истечению календарного года Фондом в проактивном режиме будет рассчитана сумма взносов на пенсионное страхование, доплата которой позволит плательщику НПД сформировать «полный» страховой стаж.





Таким образом, для каждого плательщика НПД Фондом будет рассчитана сумма разницы между минимальной суммой уплаты взносов в бюджет ФСЗН на пенсионное страхование для формирования полного страхового стража и фактически уплаченной суммой на данный вид страхования в период осуществления деятельности. Однако плательщик НПД самостоятельно принимает решение о необходимости доплаты таких взносов в ФСЗН.

Пример Гражданин, зарегистрировался в качестве плательщика НПД с 1 января 2024 года. В течение календарного года отражал доход, который в совокупности составил 20 тысяч рублей. Из полученного дохода уплатил налог 10% равный 2000 рублей (отказался от налогового вычета) и, следовательно, в ФСЗН в качестве взносов поступило 60% налога — 1200 рублей. Согласно требованиям пенсионного законодательства, для зачета года страхового стажа необходима сумма взносов не менее 29% от 12 минимальных зарплат — 2 178,48 рублей (626*12*29%). В соответствии с проектом Закона у данного плательщика НПД появится возможность доплатить 978,48 рублей (2017,48 рублей минус 1200 рублей) для формирования «полного» страхового стажа за 2024 год.

2. Для индивидуальных предпринимателей — плательщиков подоходного налога

Устанавливается дифференцированный порядок уплаты взносов в ФСЗН из размера минимальной заработной платы с учетом получаемого дохода. При этом учитывается чистый доход за вычетом расходов.

Для ИП, получивших доход за календарный год до 12 минимальных заработных плат (МЗП) — взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% из фактического дохода (в действующем законодательстве — не ниже чем из размера 12 МЗП).

Для ИП с доходом за календарный год от 12 МЗП до 12 средних заработных плат по республике (СЗП) — взносы в ФСЗН в размере 35% из 12 МЗП (аналогично, как в действующем законодательстве).

Для ИП с доходом за календарный год от 12 СЗП до 60 СЗП — взносы в ФСЗН в размере 35% из 24 МЗП (в действующем законодательстве — не ниже чем из размера 12 МЗП).

Для ИП с доходом за календарный год более 60 СЗП — взносы в ФСЗН в размере 35% из 36 МЗП (в действующем законодательстве — не ниже чем из размера 12 МЗП).

А вот для ИП — плательщиков единого налога сохраняется действующий порядок: взносы в ФСЗН уплачиваются в размере 35% от МЗП за месяцы уплаты единого налога.

Примеры 1. ИП заключил договор аренды на 2024 год, в рамках которого ежемесячно получает 500 рублей. Годовая сумма дохода составит 6000 рублей. В условиях действующего законодательства ИП должен заплатить в бюджет фонда — 2 629,2 рубля (626*12*35%). По проекту закона, взносы в ФСЗН составят 2 100,0 рублей (6000*35%). 2. У ИП мелкое производство, в результате которого доход за 2024 год составил 30 тысяч рублей, а расходы сложились в размере 5000 рублей. Годовая сумма дохода для расчета взносов в ФСЗН составит 25 000 рублей. (30 000 руб. дохода — 5000 руб. расходы) В условиях действующего законодательства ИП должен заплатить в бюджет фонда — 2 629,2 рублей (626*12*35%). По проекту закона, взносы в ФСЗН составят 2 629,2 рублей (из расчета 12 МЗП, т.к. доход ИП более 12 МЗП, но менее 12 СЗП). 3. ИП осуществлял деятельность весь год, по итогам 2024 года доход составил 120 тысяч рублей, а расходы — 20 тысяч рублей. Годовая сумма дохода для расчета взносов в ФСЗН составит 100 тысяч рублей. (120 000 руб. дохода — 20 000 руб. расходы). В условиях действующего законодательства ИП должен заплатить в бюджет фонда — 2 629,2 рублей (626*12*35%). По проекту закона, взносы в ФСЗН составят — 5 258,4 рублей (из расчета 24 МЗП, т.к. доход ИП более 12 СЗП, но менее 60 СЗП). При расчете использованы следующие величины: МЗП = 626 руб., СЗП = 2 161,1 руб.

3. Упрощается порядок взаимодействия всех ИП с ФСЗН

Всю нагрузку по администрированию и формированию ИП как социальных, так и пенсионных прав, берет на себя Фонд соцзащиты.

Достаточно будет только оплатить сумму страховых взносов, которую Фонд по итогам календарного года сам рассчитает и выставит к оплате на основании данных МНС. Внесение информации в персучет Фонд возьмет также на себя, тем самым ИП смогут забыть про то, как заполнять и представлять форму ПУ-3 — за них это сделает Фонд, при наличии оплаты выставленной суммы. Таким образом, ИП останется только дождаться от Фонда выставленной к уплате суммы взносов и оплатить ее.

4. Для работодателей, выплачивающих заработную плату «в конвертах», и работников, получающих зарплаты «в конвертах»

Для работодателей устанавливается особый порядок уплаты взносов в ФСЗН — исходя из фактических выплат.





В случае установления факта выплаты заработной платы «в конвертах» для работодателей предусмотрена отмена ограничения по максимальному объекту для начисления взносов — пятикратная величина СЗП. Уплата взносов будет производиться из фактических выплат, но не ниже 1/30 пятикратной величины СЗП.

Пример Контролирующими органами установлена выплата заработной платы «в конвертах» 5 работникам организации за апрель 2024 года, один из них получил зарплату в размере 2000 рублей, четверо — в размере 15 000 рублей каждый. Взносы в ФСЗН за работника, получившего зарплату 2000 рублей, составят 3 781,93 руб. (2161,1 (СЗП за март) *5*35%). Взносы в ФСЗН за работников, получивших зарплату по 15 000 рублей, составят 21 000 руб. (15 000*4*35%).

А для работников, получающих зарплату в конвертах, в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.

Пример В документах индивидуального учета доход для будущей пенсии у работников, получивших в апреле 2024 года заработную плату «в конвертах» составит 626 рублей.

5. Устанавливается особый порядок расчета пени на суммы недоимки, возникшей при расчете (перерасчете) пособий по временной нетрудоспособности (беременности и родам)

С учетом новаций по расчету больничных листков, проектом предусмотрено смещение сроков расчета пени для предоставления нанимателю возможности на взыскание переплат пособий для их дальнейшего возмещения Фонду — с месяца выплаты пособия на месяц, следующий за кварталом, в котором переплачено пособие.

Пример Больничные рассчитываются на основании документов персонифицированного учета. Работодатель выплатил больничный листок, а после его выплаты откорректировал неверно поданные документы персонифицированного учета. По вине работодателя сложилась переплата больничного листка. Работодатель должен удержать со своего работника переплаченную сумму больничного листка. С учетом новаций законодательства на сумму переплаты пеня будет рассчитана только в случае ее невозмещения по истечению отчетного квартала. Иными словами сдвигаются сроки расчета для предоставления возможности возврата переплаты сумм больничных.

«Государство хочет „привязать“ размер взносов в ФСЗН для ИП к размеру его дохода»

Татьяна Дайлид

Управляющий партнер Resolva

— Среди прочих изменений, ряд касается порядка исчисления взносов в Фонд социальной защиты населения у индивидуальных предпринимателей и самозанятых, который в подавляющем большинстве будет применяться к доходам, полученным в 2025 году.

Основной посыл проекта закона — «привязать» размер взносов в ФСЗН для ИП к размеру его дохода, который определяется в соответствии Налоговым кодексом, и (или) минимальной заработной плате за периоды уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. В документе также прямо указано, что «Фонд ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, получает в Министерстве по налогам и сборам сведения о доходах индивидуальных предпринимателей за прошлый календарный год на основании заключенного с Министерством по налогам и сборам соглашения».

И здесь есть еще один важный момент: судя по проекту, у ИП больше не будет возможности самостоятельно определять периоды деятельности и бездействия. Этот вывод я делаю на основании изменений, вносимых в пункт 2 статьи 11 Закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения».

В старой редакции формулировка такая: «обязательные страховые взносы не уплачиваются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами за периоды неосуществления в отчетном году предпринимательской, нотариальной, адвокатской деятельности с указанием таких периодов в документах индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования. В новой формулировке уже нет упоминания индивидуальных предпринимателей: «обязательные страховые взносы не уплачиваются нотариусами, адвокатами за периоды неосуществления в отчетном году нотариальной, адвокатской деятельности с указанием таких периодов в документах индивидуального персонифицированного учета в системе государственного социального страхования.

Теперь разберемся с суммами на примере данных по МЗП за 2023 год и средней зарплате (СрЗП) за 2023 год:

С минимальной зарплаты (МЗП в декабре 2023 — 554 р.) можно будет платить взносы в ФСЗН, если доход ИП за год превышает 12 минимальных зарплат по величине декабря отчетного года, но меньше 12 средних зарплат, установленных в декабре отчетного года .

. С 2-кратного размера МЗП нужно будет платить взносы в ФСЗН, если доход ИП за год находится в диапазоне от 12 до 60 средних зарплат, установленных в декабре отчетного года.

С 3-кратного размера МЗП нужно будет платить взносы в ФСЗН, если доход ИП за год превысит 60 средних зарплат, установленных в декабре отчетного года.







В таблице мы привели расчеты для лучшего понимания. Диапазоны дохода для 2025 года мы посчитали с использование величин минимальной и средней зарплат на уровне 2023 года, т.к. данных по декабрю 2024-го пока нет.

В проекте нового закона появляются и новые понятия:

скрытая заработная плата (вознаграждение) — по сути дела, речь идет о скрытых доходах или «зарплатах в конверте»;

обязательные страховые взносы на скрытую заработную плату (вознаграждение) — платежи, начисленные на скрытую заработную плату (вознаграждение).

Размер обязательных страховых взносов на скрытую заработную плату (вознаграждение) составляет 35% от сумм произведенных выплат, но не менее 1/30 пятикратной величины средней заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу установления данного факта, за каждый календарный день периода, за который выплачена скрытая заработная плата (вознаграждение).

Давайте посчитаем: средняя зарплата за июнь 2024 года равна 2270 руб., значит пятикратная величина составляет: 2270*5 = 11 350 руб., а 1/30 часть от нее = 378,33 руб. Обязательные страховые взносы на скрытую заработную плату (вознаграждение) составят: 378,33*35% = 132,42 руб. в день. За месяц, независимо от того, что было «в конверте», сумма доначисленных взносов составит 3 972,6 рубля, за полгода — 23 835,6 рубля. Напомним, средняя зарплата, как правило, растет от месяца к месяцу, а минимальный расчет идет именно от нее.

Теперь разберемся с самозанятыми. Во-первых, напомним, что в рамках иных изменений законодательства все самозанятые, которые не являются плательщиками налога на профессиональный доход (НПД) с 1 октября 2024 года становятся плательщиками взносов в ФСЗН, и рассчитываются их взносы в размере 29% от самостоятельно установленного дохода, но не ниже чем от минимальной заработной платы, равной на данный момент 626 рублей, т.е. 181,54 рубля ежемесячно.

Однако все испугались, что и граждане, осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность (СПД), являющиеся плательщиками НПД, — с 2025 года обязаны будут исчислять взносы в ФСЗН также от минимальной зарплаты. Тут мы можем пока всех успокоить: сохраняется обязательная ставка по взносам для плательщиков НПД 6% от суммы дохода, которые включены в основную ставку налога на профессиональный доход 10%.

Хотя, изменения все же есть, но они носят добровольный характер: «физические лица, самостоятельно (т.е. добровольно, — прим. Т. Д.) уплачивающие обязательные страховые взносы… граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход в порядке, предусмотренном главой 40 Налогового кодекса Республики Беларусь, в отношении взносов на государственное социальное страхование, превышающих суммы обязательных страховых взносов, включенных в налог на профессиональный доход».





Почему это важно? Частый вопрос от самозанятых: «Какой ежемесячный доход у меня должен быть, чтобы формировался трудовой стаж?» Нужно, чтобы 6%, которые платит самозанятый в ФСЗН от своего дохода, составляли такую же сумму, как платит ИП от минимальной ЗП, и тут можно оперировать годовыми величинами.

Посчитаем цифры по ИП: 626*35%*12 месяцев = 2 626,2 рубля — столько НПДшник должен заплатить в ФСЗН от своего дохода. Напомним, что у самозанятых это 6% от дохода, а это значит, что плательщику НПД надо получить за год 43 280 рублей, чтобы рабочий стаж был засчитан полностью за год или в среднем 3 606,67 рублей в месяц. Проверим: 43 280*6% = 2 629,6 рубля. Это немало, согласитесь.

Что дает нам измененное законодательство в этом смысле? Плательщики НПД, чтобы накопить заветный стаж, смогут пополнять свой «пенсионный» фонд добровольно и не ждать, пока будет получена соответствующая сумма дохода.

В целом по проекту закона можно сделать такие выводы: